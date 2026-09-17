Suben las temperaturas y rozarán los 25°C: qué pasará con el tiempo los próximos cinco días en Uruguay

Algunos meteorólogos hablan de “veranillo”, otros creen que no es para tanto, pero tal y como apuntaban los pronósticos, este jueves comienzan a subir las temperaturas. Habrá cinco días de “tiempo primaveral”, como adelantó en diálogo con El País el meteorólogo Mario Bidegain.

Con base en el modelo Meteoblue, Bidegain compartió en su cuenta de X que hasta el domingo 20 habrá un “fuerte ascenso de temperaturas”, con máximas de hasta 25° que superarán por primera vez el umbral de días de calor para el mes de setiembre.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) de MIE16 a DOM20set, según @meteoblue, indica fuerte ascenso de temperaturas hasta el DOM20. Las temp. máximas: 23°, 24°, 24° y 25°C, superando por 1ra vez el umbral de días de calor para setiembre 2026. pic.twitter.com/DPJB0T2xOm — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 16, 2026

Sin embargo, el meteorólogo no califica este fenómeno como un veranillo porque "tendrían que ser tres o más días" con temperaturas fuera de lo normal, "cosa que no se cumplirá". A su entender será simplemente un "tiempo primaveral entre jueves y domingo, con buen brillo solar".

Tal vez se note un contraste con lo que ha sido el invierno, porque "venimos de muy bajas temperaturas en agosto y en los primeros 15 días de setiembre", con un promedio de dos grados por debajo de lo normal. "Por ello nos impacta más superar las temperaturas máximas diarias de 20°C", señaló.

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis sí habló de “veranillo”. En diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Ramis aseguró que habrá “cinco días de temperaturas agradables” y que el lunes “pasará un frente frío” que bajará ligeramente las temperaturas pero luego repuntarán nuevamente y “hasta fin de mes las temperaturas van a estar dentro de lo que es la primavera”, sobre los 20°C y 21°C.

El pronóstico de Inumet

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) las temperaturas máximas darán un salto este jueves y subirán siete grados en Montevideo.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana de este jueves estará clara a algo nubosa. Para la tarde y la noche el cielo seguirá claro, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Temperatura mínima de 6°C y máxima de 20°C.

El viernes habrá entre 8° y 19°, marcando la tendencia de los próximos días: mañanas frescas y tardes templadas, tiempo típicamente primaveral.

El fin de semana no solo retomará la senda de ascenso en la temperatura máxima sino que la mínima también subirá. El sábado se esperan 10° y 21° y el domingo 14° y 21°. El lunes la tendencia cambia: si bien la temperatura seguirá agradable, entre 12° y 18°, comenzará un descenso y no se descartan lluvias.

En el norte del país, así como en el centro, se espera que el fin de semana la temperatura alcance 25° de máxima.