"Tiempo primaveral, no veranillo": un cambio brusco de tiempo se prevé desde el jueves en Uruguay

Uruguay tendrá un cambio brusco de temperatura a partir del jueves, tras un arranque de semana muy frío. En Montevideo, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), habrá máximas de 21°C el fin de semana, mientras que en el norte llegarán a 26°. Sin embargo, por la época en que tendrá lugar este fenómeno, el meteorólogo Mario Bidegain, consultado por El País, aseguró que no se tratará de un veranillo sino simplemente de "tiempo primaveral" en medio de un invierno crudo con temperatura por debajo de lo normal.

Para la capital y el área metropolitana Inumet prevé que este martes la temperatura mínima sea de 5° y la máxima de 13°. El miércoles seguirá frío con 5° y 12°. Sin embargo el jueves el viento rotará al norte y noreste y la temperatura mínima será de 5° pero la máxima subirá a 19°. El ascenso tendrá un nuevo escalón cada día: el viernes habrá entre 8° y 19°, el sábado entre 10° y 21° y el domingo entre 14° y 21°.

Una persona disfrutando del atardecer en la rambla de Montevideo en un día de ola de calor. Foto: Estefanía Leal.

Bidegain explicitó que hay un "pronóstico de ascenso de temperaturas para el fin de semana" y que las máximas llegarán a 24° o 25° tanto el sábado como el domingo. Para el lunes se espera el regreso de las lluvias.

No obstante, el meteorólogo no califica este fenómeno como un veranillo porque "tendrían que ser tres o más días" con temperaturas fuera de lo normal, "cosa que no se cumplirá". A su entender será simplemente un "tiempo primaveral entre jueves y domingo, con buen brillo solar".

Tal vez se note un contraste con lo que ha sido el invierno, porque "venimos de muy bajas temperaturas en agosto y en los primeros 15 días de setiembre", con un promedio de dos grados por debajo de lo normal. "Por ello nos impacta más superar las temperaturas máximas diarias de 20°C", señaló.

Bidegain anuncia "pronóstico de anomalías positivas de temperaturas máximas"

En su cuenta de X publicó un pronóstico del modelo GFS y manifestó: "Hace mucho tiempo que no teníamos un pronóstico de anomalías positivas de temperaturas máximas sobre Argentina y Uruguay".

Hace mucho tiempo que no teníamos un pronóstico de anomalías positivas de temperaturas máximas sobre #Argentina y #Uruguay. Este es el pronóstico del #GFS desde MIE16 al LUN21 septiembre sobre Sudamérica. Disfruten las temperaturas primaverales ! pic.twitter.com/UV8yTKplce — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 15, 2026

Al mismo tiempo compartió una gráfica que muestra los "desvíos negativos" de temperatura en los últimos 30 días.

Anomalías de temperaturas medias diarias (°C) para aeropuerto Carrasco (#Uruguay) del 16 ago al 13 set 2026. Se observaron desvíos negativos sistemáticos en últimos 30 días. Promedio de anomalías diarias fue -1.9°C (muy frio), no se quiere ir el invierno. pic.twitter.com/l2xUPiFg2v — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 15, 2026

El meteorólogo Guillermo Ramis, por su parte, indicó en Informativo Sarandí (AM 690) que "a partir del jueves la temperatura aumenta" y que permanecerá en 20° o más. Para el jueves marcó 21°, para el viernes 20°, para el sábado 23° y para el domingo 22°. Explicó que "toda la semana estará con cielo nuboso" y que la que viene será de "frecuentes lluvias".