Del frío extremo a los 25°C del fin de semana: el día en que cambian drásticamente las temperaturas en Uruguay

Uruguay atraviesa horas de frío intenso pero hay un consenso entre los meteorólogos de que esta semana tendrá un paulatino aumento de temperatura que desembocará en un domingo con casi 25° o incluso más. El pronóstico del tiempo marca que el crecimiento mayor se dará desde el jueves.

"Posiblemente haya sido el último frío intenso con registro de heladas", dice Bidegain

En conversación con El País, el meteorólogo Mario Bidegain dijo que este "posiblemente haya sido el último frío intenso con registro de heladas", en referencia a las crudas temperaturas que se percibieron fundamentalmente entre sábado y domingo, aunque también en la mañana del lunes: "Van a volver a caer un poco pero no así".

También dijo que por ahora no aparecen lluvias en el pronóstico: "En Montevideo al menos hasta el domingo. En el norte sí puede haber pero no son importantes".

Mario Bidegain y Guillermo Ramis prevén un domingo con 25°C

Bidegain explicó que a partir de este lunes "vamos a tener ascenso de temperatura". Precisamente este lunes la máxima será de 15°, el martes de 17°, y el miércoles habrá una rotación de viento que provocará la llegada de aire frío. Nuevamente el jueves rotará el viento, que pasará a ser del norte, y entonces llegará aire cálido.

"A partir del jueves se disparan las temperaturas y todos los días van a estar superando los 20°", señaló e informó que el domingo será el día más cálido con 25° o 26°, por encima de lo normal para la época.

Pescadores con cañas al atardecer en la rambla Sur de la ciudad de Montevideo, puesta del sol sobre el Río de la Plata. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Su colega Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que este lunes la mínima en Montevideo fue de 3° y la máxima será de 13°. El martes ascenderán ambos valores a 6° y 16° pero el miércoles habrá una pausa: 7° de mínima y 12° de máxima.

Para el jueves Ramis prevé un abrupto ascenso de temperatura máxima, que llegará a 21°, aunque la mínima seguirá en 7°. El viernes habrá entre 10° y 20°, el sábado entre 11° y 22° y el domingo entre 14° y 25°. Para ese último día el meteorólogo no descarta "algunos chaparrones".

El pronóstico del tiempo de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene un pronóstico del tiempo coincidente con el de los meteorólogos ya mencionados. Para este lunes prevé en Montevideo y el área metropolitana 2° de mínima y 13° de máxima, con cielo mayormente nublado. Hacia el martes indica 5° y 13°, también con nubes. El miércoles estará con una mínima de 4° y una máxima de 14°, con períodos de claro y de algo nuboso.

El corte podría trazarse el jueves, día en que la mínima será de 5° y la máxima de 19°. El pronóstico para el viernes marca 8° y 21°, para el sábado 10° y 22° y para el domingo 14° y 24°, en todos los casos con nula probabilidad de lluvia.