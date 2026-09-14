Sin contrato y “en negro”: la realidad de los 100 mil futbolistas del interior, donde la gloria vale más que el sueldo
Más de 100.000 jugadores compiten en el fútbol del interior, muchos sin respaldo legal y “en negro”. Algunos cobran por partido, juegan por la comida, la casa o el traslado. Para la gran mayoría el fútbol no es un trabajo, sino un “vicio” que se despunta después de la jornada laboral.
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