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El País Qué pasa

Sin contrato y “en negro”: la realidad de los 100 mil futbolistas del interior, donde la gloria vale más que el sueldo

Más de 100.000 jugadores compiten en el fútbol del interior, muchos sin respaldo legal y “en negro”. Algunos cobran por partido, juegan por la comida, la casa o el traslado. Para la gran mayoría el fútbol no es un trabajo, sino un “vicio” que se despunta después de la jornada laboral.

Mauricio Rodríguez
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Karen Parentelli
14/09/2026, 03:30
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La primera final de la Copa de Clubes de OFI Divisional B 2026 entre Juanicó de Canelones, que fue campeón, y Ceibal de Salto.
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Foto: Ignacio Sánchez.

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