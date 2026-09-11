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Karen Parentelli

Periodista de la sección Qué Pasa

Karen Parentelli es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, y finalizó su carrera en la Universidad Nacional de Córdoba, tras haber ganado una beca. Tiene un diplomado en Derechos Humanos y periodismo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente cursa una Maestría en la Facultad de Humanidades, de la Udelar. Colaboró con diversas publicaciones nacionales y extranjeras escritas. Ejerció el periodismo de investigación en el semanario Brecha. Como productora periodística de radio estuvo en Radio Rural y en Metrópolis FM, trabajó como columnista en Del Sol FM. Es coautora del libro “13 uruguayas que se atrevieron”. Hoy es periodista de la sección Qué pasa y también ha escrito en Domingo y en El Cultural.

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