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El País Qué pasa

El impacto de la inteligencia artificial en publicidad uruguaya: menos rodajes, actores y hasta animales desplazados

La IA reduce los costos de producción publicitaria. La contratación de actores bajó un 40% y pactan reuniones de agencias, productoras y gremios para discutir el futuro. Mientras tanto, surgen servicios especializados que producen contenido solo con la IA.

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Karen Parentelli
26/10/2026, 04:00
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