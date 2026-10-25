Más de 1.500 profesionales extranjeros esperan hace más de 2 años para ejercer en Uruguay: caen reválidas de títulos

Ronald nació en Cuba hace 35 años, es médico y se especializó en anestesiología. En junio de 2022 dejó la isla con una autorización para viajar a Trinidad y Tobago que lo obligaba a regresar en un plazo máximo de 20 días.

Pero él no pensaba volver.

De Trinidad y Tobago viajó en avión hacia Guyana. Allí, a través de un contacto que le facilitó un conocido en Cuba, pagó para ser trasladado a través de la selva hacia Brasil. Cruzó la frontera en un “convoy ilegal” de minivans, por una carretera de ripio que es utilizada habitualmente para el transporte de carga forestal. El viaje duró 32 horas. En Brasil, cruzó el río Amazonas en una balsa y comenzó a viajar directo hacia el sur, hasta Rivera.

De ahí la travesía siguió hasta Maldonado, donde se instaló en la casa de unos amigos que, dos años atrás, habían emprendido un viaje similar al de él. Los primeros meses en Uruguay subsistió con los pocos ahorros que trajo, que se le fueron más rápido de lo que había previsto, hasta que empezó a trabajar en un residencial por el salario mínimo, para parar la olla. Fue lo más cercano a trabajar en el área de la salud que encontró.

Travesía con camionetas entre Guyana y Brasil.

Aunque en el camino hubo personas que lo ayudaron y contuvieron, también relata episodios de xenofobia, como las críticas por su forma de hablar. “En el residencial, junto a otro inmigrante, llegué a hacer el trabajo de cinco personas”, recuerda Ronald, cuyo nombre real fue sustituido para preservar su identidad ante posibles represalias en su país de origen. Su condición de inmigrante, dice, le hacía difícil reclamar: “Porque si protestas, te dicen ‘andate a tu país’”.

Ni bien se instaló, inició el trámite para revalidar el título y poder ejercer su profesión. De hecho, antes de salir de Cuba había reunido toda la documentación necesaria y se había puesto en contacto con la Universidad de la República (Udelar) para evitar demoras.

El inicio de su trámite coincidió con un cambio en el proceso. En junio de 2022, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) asumió la tramitación de las reválidas de títulos extranjeros, hasta entonces a cargo de la Udelar, a partir de una competencia otorgada por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Tras un año y medio, a inicios de 2024 Ronald obtuvo oficialmente la reválida de su título de anestesista y comenzó a trabajar en el Hospital de Cerro Largo.

Fue un antes y un después para él. “Ahora puedo trabajar en lo que me formé y en lo que me gusta, me siento realizado; acá salvamos vidas”, dice.

Su título integra la lista de 3.868 reválidas emitidas por el MEC desde 2022. Sin embargo, los datos proporcionados por la cartera a El País muestran una desaceleración: entre enero y setiembre de 2026 el MEC emitió 460 reválidas, un promedio de 51 por mes. En los 12 meses de 2025 había otorgado 1.187, equivalentes a 99 mensuales. El promedio mensual cayó así un 48%, aunque la comparación abarca los primeros nueve meses de 2026 y el año completo anterior.

En 2025 ya se había registrado una reducción de 10% respecto de las 1.319 reválidas emitidas en 2024.

Al mismo tiempo, 3.925 solicitudes de reconocimiento o reválida permanecían sin resolución al 30 de setiembre, entre ellas 1.506 que llevaban más de dos años desde su ingreso. El MEC sostiene que es “prematuro” establecer una disminución anual pero la Sociedad de Médicos Extranjeros en Uruguay (Someu), en cambio, advierte por mayores demoras y por dificultades para acceder a los complementos formativos necesarios para culminar algunos trámites.

Cantidad de reválidas de títulos de extranjeros en Uruguay: a la baja

El País envió en abril una solicitud de acceso a la información pública al MEC, específicamente a la Dirección Nacional de Educación, en donde se encuentra la Oficina de Reválidas, para conocer la cantidad de solicitudes recibidas y resoluciones emitidas desde 2022. La respuesta de la cartera llegó a finales de setiembre —el plazo máximo para responder a este trámite es de 40 días hábiles—, luego de reiterados reclamos a las autoridades y después de que el expediente de la solicitud fuera archivado.

Según esos datos, 435 de las 460 reválidas emitidas entre enero y setiembre de 2026 correspondían a solicitudes ingresadas en años anteriores y entre ellas había 52 trámites iniciados en 2022 y 2023. Solo 25 correspondían a solicitudes presentadas durante 2026. Virginia Villalba, coordinadora del área de Educación Superior del MEC, dice a El País que en la oficina han trabajado “sin pausa” y que espera que el número de reválidas emitidas crezca “sustancialmente” hacia fin de este año.

Para igualar las 1.187 reválidas emitidas en 2025, el MEC tendría que otorgar otras 727 entre octubre y diciembre.

Una clase en la Udelar. Foto: archivo.

Desde la Oficina de Reválidas también explican a El País que esperan que en los últimos meses de 2026 se conviertan en “definitivas” aquellas reválidas que hoy están condicionadas a completar una formación adicional. También indican que hay otros expedientes en proceso de resolución y que el balance debe hacerse al cierre del año.

Consultado sobre la caída del ritmo de emisión, el nacionalista Gonzalo Baroni, director nacional de Educación durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, sostiene que no es una “buena señal” y señala una reducción de personal que atribuyó a la actual administración. “No veo con buenos ojos que hayan quitado cantidad de funcionarios en el proceso de reconocimiento y reválida de títulos, que está amparado en una convención global y regional, marcado como una política de Estado”, afirmó.

En el período de gobierno anterior, la oficina contaba con seis técnicos y un coordinador. Hoy, según consta en la respuesta del MEC, son tres técnicos.

Tiempos de espera para las reválidas de títulos

Desde que comenzó a tramitar reconocimientos y reválidas de títulos extranjeros, en julio de 2022, el MEC recibió 11.124 solicitudes hasta setiembre de 2026: 10.013 corresponden a reválidas y 1.111 a reconocimientos. En ese período emitió 3.868 reválidas y otorgó 612 reconocimientos. ¿Qué diferencia hay? Las primeras habilitan a ejercer la profesión en Uruguay, sin perjuicio de otros requisitos legales; los segundos acreditan el nivel académico de un título extranjero, muchas veces quienes piden eso son uruguayos que fueron al exterior, por ejemplo a cursar un posgrado o doctorado.

Otras 1.571 solicitudes contaban con una reválida condicionada al cumplimiento de un “complemento formativo” por parte del solicitante.

Además de las 6.051 solicitudes con resolución favorable —entre reválidas, reconocimientos y reválidas condicionadas—, 1.248 fueron rechazadas o denegadas y 3.925 permanecían sin resolución al 30 de setiembre. El desglose suma cien expedientes más que el total de solicitudes declarado.

Clase en la Udelar. Foto: Karen Parentelli.

Según el MEC, las solicitudes de reválida que obtuvieron una resolución favorable demoraron, en promedio, cerca de nueve meses desde su ingreso y el 76% de las reválidas emitidas se tramitó en un año o menos. Estos tiempos incluyen los períodos de corrección de la documentación por parte de los solicitantes y de realización de los complementos formativos exigidos.

De las 3.925 solicitudes sin resolución, 2.175 llevaban en setiembre más de un año desde su ingreso, incluidas esas 1.506 que superaban los dos años. Según la cartera, 1.618 expedientes requerían correcciones o ampliaciones de documentación por parte de los solicitantes, por lo que su avance también dependía de los propios interesados.

Entre los expedientes ingresados hacía más de dos años, 626 figuraban en otros estados del procedimiento. De ellos, 322 se encontraban en la fase previa a emitir la resolución, que comprende el control de documentación física o la firma. La respuesta no precisa cuánto tiempo llevaban en esa fase.

Reválidas de títulos: "Me cambiaría la vida"

A Rosana, una estomatóloga cubana que presentó la solicitud de reválida en agosto de 2025, el MEC le exigió complementar su formación con dos asignaturas: Iniciación a la investigación, de duración semestral, y Tratamiento de las enfermedades más prevalentes, de duración anual. Para cumplir con ese requisito, optó por cursarlas en la Facultad de Odontología de la Udelar.

Desde que llegó a Uruguay, en 2022, Rosana ha trabajado en residenciales y en el cuidado personal de adultos mayores, donde percibió un salario aproximado de 200 pesos la hora.

“La reválida me cambiaría la vida, porque me permitiría trabajar de lo que me formé, en el país donde hoy vivo”, dice Rosana.

Un proceso similar atraviesa Anabel. Se recibió de médica en Cuba en 2014 y de ginecóloga en 2018. Llegó a Uruguay en 2024 y en junio del año pasado obtuvo la reválida de su título de medicina. Dos meses después inició el trámite para revalidar su especialidad: presentó la documentación ante el MEC pero, en octubre, le solicitaron información ampliatoria y le comunicaron que su expediente sería derivado a un evaluador. Y ahí empezaron los problemas. “El evaluador nunca sabés quién es, no se contacta contigo”, cuenta.

En mayo de 2026 le notificaron que había obtenido una reválida condicionada y que debía completar su formación en un servicio de ginecología de la Facultad de Medicina. Según relata, ni el correo ni la resolución especificaban qué debía cursar o si correspondía al área clínica o quirúrgica.

Hospital de Clinicas. Foto: Leonardo Mainé.

Tras varias averiguaciones, el Centro de Posgrados le indicó que debía acudir a una de las tres clínicas académicas de ginecología de Montevideo. Consiguió comenzar una pasantía, que prevé terminar en agosto de 2027. Entonces, deberá enfrentarse nuevamente a la incógnita de que se le asigne un evaluador. Esa pasantía no es remunerada y, para cursarla, tuvo que dejar su trabajo por incompatibilidad de horarios.

En el caso de las especialidades médicas, la disponibilidad de cupos para completar la formación es uno de los aspectos cuestionados por Someu, la sociedad de médicos extranjeros. Según la organización, en ocasiones no hay lugares disponibles en los hospitales universitarios para realizar las rotaciones necesarias. También señalan que, en algunas especialidades, hay expedientes que desde 2023 no cuentan con un evaluador gestionado por el MEC, lo que ha imposibilitado culminar los trámites.

Baroni también sostiene que “nadie se anima a cuestionar” a las corporaciones médicas y apunta a la Udelar por la definición de los cupos de formación en especialidades. Para el exjerarca, las decisiones de las cátedras no necesariamente responden a las necesidades del sistema de salud del país.

La Facultad de Medicina fue consultada para este informe, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

Según supo El País, tanto en la actual administración como en la anterior, las autoridades del MEC recibieron a sociedades médicas que plantearon dudas sobre las reválidas de especialidades. Los encuentros fueron principalmente con organizaciones de cirugía, anestesiología y pediatría, que expresaron preocupación por los cupos disponibles y la calidad del trabajo.

Muchos médicos extranjeros trabajan en residenciales o como acompañantes Mientras los médicos extranjeros tramitan la reválida del título, es usual que también busquen un trabajo rápido en una empresa de acompañantes o como cuidadores en un residencial, aunque estén sobrecalificados para esas tareas. Luego, con el título validado en la mano, consiguen ascender en la pirámide laboral. El siguiente escalón es el trabajo en las emergencias médicas móviles, como médicos de radio para mutualistas y también en puertas de emergencia de los centros de salud. Y tal como publicó El País en esta misma sección un par de meses atrás, los que están mejor preparados logran, de forma paulatina, insertarse entre el personal médico de mutualistas y también de ASSE (siempre que cuenten con la credencial cívica, lo que los obliga a tener tramitada la ciudadanía).

"Mayores demoras" para obtener reválidas, dice Sociedad de Médicos Extranjeros

Someu fue fundada en setiembre de 2024, justamente con el cometido de acompañar y asesorar a médicos extranjeros. En la misma línea que Baroni, la comisión directiva de la asociación señala a El País que han observado una disminución en el ritmo de los procesos de reválida durante el último año.

Y que existen “mayores demoras” en los trámites de títulos de medicina general, tanto en las resoluciones parciales como en las reválidas definitivas, una vez entregada toda la documentación.

Ambulancias en la entrada de emergencias del Hospital de Clínicas. Foto: Ignacio Sánchez.

Desde la comisión directiva narran que, meses atrás, participaron de una reunión con autoridades de la Facultad de Medicina, en conjunto con el Sindicato Médico del Uruguay, en la que acordaron mantener un canal de comunicación para avanzar en aquellos trámites demorados por diversas razones.

La organización sostiene que durante el gobierno anterior mantuvo una buena comunicación con la Oficina de Reválidas, pero denuncia que el vínculo se interrumpió a comienzos de 2026. “Después que esta oficina prácticamente desapareciera a inicios de este año, no tenemos forma de comunicación con ninguna autoridad a cargo”, afirman.

Y los profesionales extranjeros, esos que muchas veces llegan escapando y con un sueño atrás, deben esperar un poco más para poder gozar de un empleo digno.