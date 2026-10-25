Balotaje de las elecciones en Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro en vivo: resultados y últimas noticias

El balotaje de las elecciones en Brasil 2026 para elegir al nuevo presidente del país se llevan a cabo este domingo 25 de octubre. El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en los comicios que definen el futuro del gigante sudamericano.

Esta segunda vuelta se produce después de una primera instancia de votación celebrada el pasado 4 de octubre, en la que Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal (PL), dio la gran sorpresa al ser el más votado, con 47,15 % de los sufragios frente al 45,02 % para Lula.

Según las últimas encuestas en Brasil de cara a este balotaje, el panorama es reñido entre los dos candidatos. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha mostrado una leve ventaja pero dentro del margen de error, por lo que los últimos sondeos indicaron que los dos aspirantes se encuentran en un empate técnico.

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