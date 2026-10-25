Balotaje de las elecciones en Brasil 2026 entre Lula y Flávio Bolsonaro en vivo: resultados y últimas noticias

El balotaje de las elecciones en Brasil 2026 para elegir al nuevo presidente del país se llevan a cabo este domingo 25 de octubre. El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en los comicios que definen el futuro del gigante sudamericano.
Esta segunda vuelta se produce después de una primera instancia de votación celebrada el pasado 4 de octubre, en la que Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal (PL), dio la gran sorpresa al ser el más votado, con 47,15 % de los sufragios frente al 45,02 % para Lula.
Según las últimas encuestas en Brasil de cara a este balotaje, el panorama es reñido entre los dos candidatos. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha mostrado una leve ventaja pero dentro del margen de error, por lo que los últimos sondeos indicaron que los dos aspirantes se encuentran en un empate técnico.
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Abren las mesas de votación para el balotaje en Brasil
A partir de las 8:00 horas de Brasilia y Uruguay de este domingo 25 de octubre de 2026 se habilitaron las urnas para que más de 158 millones de brasileños elijan a su próximo presidente.
Los electores deberán escoger entre Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, quien va por su cuarto mandato al frente del país, y Flávio Bolsonaro, de 45 años, quien busca ganar su primera elección presidencial.
El voto es obligatorios para las personas entre 18 y 69 años. Luego, las personas de 16 y 17 años, como los mayores de 70, tienen la opción de concurrir a sufragar voluntariamente.
La votación se realiza mediante urnas electrónicas, agilizando la votación, conteo de votos y difusión de los resultados.
Así funciona el sistema electoral para el balotaje entre Lula y Bolsonaro
Los brasileños se vuelcan hacia las urnas hoy domingo 25 de octubre de 2026 para elegir a su próximo presidente en el balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El horario de votación se extenderá desde las 8:00 horas de Brasilia (mismo horario que Uruguay) hasta las 17:00 horas.
Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales deben figurar en el padrón electoral definitivo, y para los comicios presidenciales se calculan 158.700.000 electores en todo el país.
En Brasil, la franja etaria para quienes corre la obligatoriedad del voto va desde los 18 a los 69 años. Solo quedan eximidos de sanciones quienes justifiquen la ausencia al Tribunal Electoral. En tanto para los ciudadanos de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años, la asistencia a las urnas es voluntaria.
Desde el año 1996, en Brasil se utiliza la urna electrónica, lo que permitió que las elecciones pasaran a ser totalmente informatizadas y eso facilita las etapas de votación, escrutinio y divulgación de los resultados.