Quién ganó el balotaje en Minas Gerais, uno de los estados con más peso electoral de Brasil

Tras una primera vuelta en la que ninguno de los candidatos alcanzó los votos necesarios para ser presidente, Brasil desarrolló hoy, 25 de octubre, el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula. En primera vuelta, Bolsoaro fue el candidato más votado con 47,17% de los sufragios frente al 45% de Lula.

Lula será nuevamente presidente de Brasil. En Minas Gerais, uno de los estados clave en los sufragios, ganó Lula con 50,39% de los votos. Se trata del segundo estado más importante en peso electoral después de Sao Paulo. Históricamente, fue pendular y ayudó a definir elecciones reñidas.

¿Quién ganó en primera vuelta en Minas Gerais?

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva Foto: EFE

El ganador en Minas Gerias durante la primera vuelta fue Bolsonaro quien recibió el 48.25% de los votos. Mientras que Lula obtuvo 43.32%.

En tanto, Cleitinho Azevedo, del partido Republicanos, fue elegido gobernador en primera vuelta, al obtener el 55,41% de los votos válidos. El senador se impuso con holgura sobre Patrus Ananias, del Partido de los Trabajadores (PT), que quedó en segundo lugar con el 26,28%. Al superar el 50% de los votos válidos, Cleitinho evitó el balotaje y aseguró la gobernación del estado.

Últimas encuestas: ¿qué decían?

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador y candidato presidencial de derecha Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

Los candidatos a ser el próximo presidente de Brasil se encuentran en empate técnico según los últimos sondeos.

La última encuesta publicada este viernes por Real Time Big Data da que el candidato Flávio Bolsonaro (PL) tiene un 52% de votos válidos frente al 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contando con un margen de error de dos puntos porcentuales, y un nivel de confianza del 95%, esta encuesta vuelve a situar a los candidatos en un empate técnico.

Según detalla la encuesta, publicada por CNN Brasil, los votos válidos son aquellos que se emiten directamente a favor de un candidato, sin incluir los votos blancos y anulados, por lo que no incluye a todas las personas que concurrieron a votar.