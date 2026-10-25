¿Quién ganó las elecciones en Brasil?: los resultados en vivo del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Brasil elige presidente este domigo en el balotaje que enfrenta a Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El conteo del Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) comenzó sobre las 17:00 horas pero se suspendió temporalmente debido a la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó extender la votación por dos horas en todo Brasil. La información fue confirmada por el propio TSE a O Globo/GDA.

El actual mandatario Lula da Silva y Flávio Bolsonaro llegan a esta segunda vuelta tras una primera instancia -celebrada el 4 de octubre- en la que Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), obtuvo el 47,03% de los votos válidos mientras que Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo el 45,16%.

Edición periodística: Faustina Bartaburu

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