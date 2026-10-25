Balotaje de las elecciones de Brasil 2026: Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron y esperarán los resultados

Los dos candidatos de este balotaje de las elecciones de Brasil 2026, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, asistieron a votar este domingo 25 de octubre de 2026, y ya esperan los resultados para saber quién será el próximo presidente del gigante sudamericano.

Bolsonaro votó en Río de Janeiro y viajó a Brasilia

El candidato del Partido Liberal (PL), Bolsonaro, fue el primero en votar. Lo hizo esta mañana en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro, el mismo lugar donde votó en primera vuelta. "Llegó la hora del cambio de verdad", dijo a la prensa al salir.

"Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró", agregó.

Como el 4 de octubre, seguirá el conteo desde Brasilia. Su equipo todavía no informó dónde va a estar; dijo que lo anunciará cuando lo defina.

Flávio Bolsonaro a la salida de su votación en Rio de Janeiro Foto: Delfina Milder Enviada a Rio de Janeiro

Algunos votantes del PT y partidarios del presidente Lula da Silva se acercaron a la escuela en Barra de Tijuca en la que votaba el senador Flávio Bolsonaro. Se escucharon insultos y gritos en contra del candidato del Partido Liberal.

Lula votó en Sao Paulo

Sobre las 10:02 de la mañana de Brasilia y Uruguay, votó Lula da Silva en una escuela de Sao Bernardo do Campo, municipio vecino a Sao Paulo, en la segunda vuelta de las elecciones, resaltando que el pueblo salió a la calle a "defender sus conquistas".

Lula sufragó en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo. En ese minicipio se dio a conocer en los años setenta como líder sindical y donde comenzó su carrera política.

Luiz Inácio Lula da Silva votó en el balotaje de las eleccioones de Brasil 2026. Foto: Nelson Almeida/AFP.

Después de votar, Lula, quien aspira a su cuarto mandato no consecutivo, destacó que en la campaña electoral para la segunda vuelta se produjeron las "mayores manifestaciones políticas" de los últimos 50 años en Brasil.

"Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas", dijo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a los periodistas tras depositar su voto.

El gobernante también alertó de algunos episodios aislados de violencia política conocidos en las últimas horas, como el lanzamiento de un ladrillo contra una militante del PT en la ciudad de Montes Claros.

"Es una demostración de lo que está en juego", enfatizó el líder progresista, que también vertió críticas contra su rival, Flávio Bolsonaro, a quien se refirió como "un miliciano" y una "persona descalificada moral y éticamente", sugiriendo que es corrupto.

Con información de EFE