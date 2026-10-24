"Nueve dedos" y "googleen": Lula y Flávio retoman los ataques en el segundo debate presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan por segunda y última vez en un debate crucial a dos días del balotaje. El formato de TV Globo, organizadora en esta ocasión, les pone límites a los candidatos: no pueden interrumpirse ni caminar por el escenario mientras el otro habla como en el debate de Band del 18 de octubre. Esta vez, las reglas favorecen la discusión de propuestas, aunque eso no evitó que el tono subiera rápido.

Al referirse al accidente en el que Lula perdió un dedo cuando era metalúrgico, Flávio lo llamó “nueve dedos”, chicana que su sector de la platea festejó. “De nada sirve dar con una mano y quitar con los nueve dedos”, lanzó el ganador de la primera vuelta. Después se burló de la ronquera del presidente.

Lula aprovechó el comentario para repasar su propia biografía, una una estrategia que vertebra su campaña.

“Si hay alguien aquí que sabe cómo es el mundo laboral, soy yo. Si hay alguien que perdió un dedo a los 17, fui yo, trabajando de noche cuando no debía. No voy a dejar que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”, declaró. Y retrucó: “(Flávio) nunca trabajó un solo día en su vida, no sabe lo que es una libreta de trabajo. Su primer empleo fue un cargo ficticio que le consiguió su padre”.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección saluda previo al segundo debate presidencial. Foto: Mateo Vázquez

Minutos después, Flávio le pidió disculpas al presidente por el apodo, pero no sin redoblar la apuesta: “También me pregunto si usted le va a pedir disculpas al pueblo brasileño por haberle subido tanto el precio de la comida a la clase trabajadora”.

En el primer bloque, después de dos intervenciones en las que Flávio fustigó la gestión del gobierno, Lula invitó a los televidentes a “googlear” sus afirmaciones, dando a entender que su rival mentía. La respuesta del ganador de la primera vuelta fue rápida: “¿Gobierna Google o gobierna el presidente?”.

En el primer bloque, los dos se salieron varias veces de las regiones que les tocaban abordar por sorteo (una regla de TV Globo, distinta al formato de Band) y aprovecharon para introducir otros temas, como el costo de vida. Lula, por ejemplo, tenía que preguntar sobre el Sudeste y terminó preguntando por el salario mínimo.

A diferencia del debate de Band, donde se mostró muy agresivo, en la Globo Flávio se dedicó a enumerar sus promesas. Lula le respondió varias veces con la misma frase: su rival "no conoce Brasil". "Creo que solo se enteró de que existían Manaos y el Norte cuando su padre apareció en televisión, durante la pandemia, riéndose e imitando a alguien que se ahogaba por falta de oxígeno", disparó.

El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, previo al segundo debate presidencial en los estudios de TV Globo. Foto: Mateo Vázquez

Total incertidumbre

Flávio y Lula llegan al debate con las encuestas de intención de voto marcando un empate técnico, ya que diferencia entre ambos está dentro del margen de error de los sondeos.

Una encuesta del instituto Datafolha, publicado ayer, mostró a Flávio con 47% y Lula con 46% de intención de voto, pero despejando los votos en blanco y anulados da un empate, con 50% para cada uno. Dos semanas atrás, Flávio aventajaba a Lula por cuatro puntos.