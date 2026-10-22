Lula pedirá a la Policía investigar denuncia de un futbolista brasileño contra Flávio Bolsonaro por una isla

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que pedirá a la Policía que investigue una denuncia que el futbolista Richarlison, jugador del Tottenham inglés, hizo contra el senador Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo.

El dos veces mundialista, campeón olímpico en Tokio 2020 con la selección brasileña, acusó al candidato opositor de formar parte de un grupo que, según su versión, se apropió ilegalmente de una isla frente al litoral de Río de Janeiro que él había adquirido en 2021.

La isla ubicada frente al turístico balneario de Angra dos Reis, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, es blanco de una disputa judicial entre Richarlison y un abogado amigo de Flávio Bolsonaro que también dice haberla comprado.

"Ese joven (Richarlison) la compró por 10 millones de reales (unos 2 millones de dólares) y de repente vio la isla desaparecer. El abogado Willer Tomas y Flávio Bolsonaro fueron a su isla, la filmaron con drones y abrieron un proceso ante la Secretaría de Patrimonio de la Unión en Río de Janeiro alegando ser los propietarios", afirmó el líder progresista.

De acuerdo con el mandatario, los demandantes, posiblemente gracias a la influencia política de Bolsonaro, consiguieron en tan solo una semana apoderarse de la isla de Richarlison.

El futbolista compró la isla en 2021 y desde entonces intentó legalizar el título de propiedad de la misma, pero enfrentaba dificultades burocráticas.

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

"Le estoy pidiendo a la Policía Federal investigar para saber dónde se hizo ese chanchullo (manejo ilícito)", afirmó Lula en un video que publicó en las redes sociales y en el que salió en defensa del futbolista a solo tres días de la segunda vuelta de las presidenciales.

Lula prometió la ayuda un día después de que Richarlison publicara en las redes sociales un video en el que muestra los documentos que lo identifican como el propietario de la isla y los recibos del pago hecho en 2021, y en el que detalla los procesos judiciales relativos a la disputa.

El atacante también presentó el registro de un mensaje en el que le manifestó su contrariedad por la disputa al senador, que es citado como testigo en uno de los procesos judiciales.

En su video, Lula le pidió al futbolista "tener paciencia porque las cosas se van a aclarar".

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) fue el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con el 47 % frente al 45 % obtenido por el líder progresista, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo.

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Brasil define su balotaje

Las elecciones de 2026 en Brasil ya se perfilan como unas de las más reñidas de la historia reciente. Desde setiembre, las simulaciones de segunda vuelta de Quaest muestran a Lula y Flávio técnicamente empatados. A cinco días de la votación, el escenario sigue abierto. Según nuestras estimaciones, con un 95% de confianza, Flávio cuenta con entre el 43% y el 47% de la intención de voto; Lula, entre el 42% y el 46% .

La historia reciente ofrece dos posibles escenarios para estas elecciones. En 2022, Jair Bolsonaro (PL) comenzó la segunda vuelta por detrás en las encuestas y no logró superar a Lula. En 2014, Dilma Rousseff (PT) también inició la contienda en desventaja, pero logró remontar frente a Aécio Neves (PSDB) en los últimos días.

Tres claves que definirán el balotaje en Brasil

El primer factor es la capacidad de Lula y Flávio para conservar a sus votantes, o para ganar votos entre ellos. Este movimiento puede tener un impacto significativo en el resultado. Cada votante que cambia de un candidato a otro modifica la diferencia entre ellos en dos puntos: un candidato pierde un voto, mientras que el oponente gana uno.

En un país polarizado, esta transferencia es más difícil, pero no imposible. En 2022, la investigación de Quaest indicó que Bolsonaro atrajo, en la segunda vuelta, cerca del 2% de los votantes que habían votado por Lula en la primera. Este año, no hay indicios de un movimiento significativo en esa dirección. Lula conserva el 95% de sus votantes, y Flávio, el 94%. La transferencia neta de votos entre ambos es prácticamente nula.

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador y candidato presidencial de derecha Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

La segunda oleada se da entre los votantes que en la primera vuelta votaron por Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) o Romeu Zema (Novo). Hoy, este grupo transfiere el 43% de su intención de voto a Flávio y el 37% a Lula, una distribución que favorece al candidato del PL (véase más abajo). La encuesta no muestra indicios de que esta diferencia vaya a variar mucho en la última semana. No es en este grupo donde veo la principal posibilidad de que Lula altere el equilibrio de la contienda.

Existe una tercera corriente: la de los votantes que no votaron o dejaron su voto en blanco o nulo en la primera vuelta. Es habitual afirmar que quienes menos acuden a las urnas tienen un perfil más cercano al de Lula: menor nivel educativo, mayor edad y mayoría femenina. Este grupo podría explicar por qué el candidato del Partido de los Trabajadores sigue técnicamente empatado con Flávio. Entre quienes declararon haberse ausentado o haber dejado su voto en blanco o nulo en la primera vuelta, el 40% afirma que votará por Lula en la segunda; el 36%, por Flávio. Si este electorado acude a las urnas, la distribución de votos podría favorecer a Lula.

En base a EFE y columna de Felipe Nunes, director de Quaest/ O Globo/ GDA