Elecciones en Brasil al rojo vivo: nueva encuesta acorta la distancia entre Flávio Bolsonaro y Lula

Una nueva encuesta de la firma Quaest contratada por O Globo y TV Globo, la cadena de comunicación más grande de Brasil, muestra un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, pero marca que el presidente acortó la distancia con el senador opositor, que está un punto porcentual por arriba.

Los números de la pulseada: paridad técnica a días de la definición

El estudio de opinión pública divulgado este miércoles marca que Bolsonaro tiene 45% de intención de voto y Lula 44%, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En comparación con el estudio realizado la semana pasada, Bolsonaro bajó un punto y Lula permaneció igual. Mientras tanto, 9% dice que votará en blanco o anulado y 2% todavía está indeciso.

Este 45-44 es en la respuesta guiada, donde se les da a los entrevistados las posibilidades que tendrán el próximo domingo en el balotaje. Pero en la modalidad espontánea, sin mencionar a los candidatos, ambos empatan en 40%.

Esta encuesta, que se realizó entre el sábado 17 y el martes 20 de octubre, contó con 2.154 entrevistados. Llegó a tomar opiniones posteriores al debate del domingo en la cadena Band, así como también es posterior a la aprobación del fin de la escala 6x1 en el Congreso, una medida impulsada por Lula y que reducirá el tiempo de trabajo semanal.

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su esposa Rosangela Lula da Silva, Janja, en Minas Gerais. Foto: AFP

Quién vota a quién: las brechas de género, edad y educación

En el estudio de Quaest, como en otros, Lula gana entre las mujeres y Bolsonaro entre los hombres. En tanto el presidente es preferido entre las personas negras y pardas, y el senador opositor entre las blancas.

Lula gana entre quienes solo cuentan con educación fundamental (que en Uruguay es equivalente a la escuela y los primeros tres años de liceo), mientras que Bolsonaro gana entre quienes tienen educación media (últimos años de liceo). Hay una situación de empate técnico entre quienes tienen educación superior, con una leve ventaja de un punto para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El senador brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, en el Gimnasio Maracanazinho de Río de Janeiro. Foto: AFP

Las razones del electorado y el peso de la confrontación

Otra encuesta se divulgó este miércoles. CNN Brasil publicó un estudio de Meio/Ideia con 1.500 entrevistados y un margen de error de 2,5 puntos porcentuales. Se realizó entre el 15 y el 19 de octubre y muestra a Bolsonaro primero con 48% y Lula segundo con 46%, una diferencia dentro del margen de error.

Allí hay 3,4% de votos en blanco o anulados y 2,6% de indecisos. En votos válidos, entonces, Bolsonaro tiene 51,1% y Lula 48,9%.

Esta encuesta introduce una pregunta sobre por qué se escoge a cada uno de los candidatos. Ente los votantes de Lula, 72,1% dice que lo elige porque está a su favor mientras que 23,6% lo hace porque está en contra de Bolsonaro; 4,3% no sabe. En cambio, entre quienes dicen que van a votar a Bolsonaro, 67,1% lo hace porque está a su favor, mientras que 31,2% lo hace porque está en contra de Lula; 1,7% no sabe.