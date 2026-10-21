Lula juega a todo o nada y ensaya una jugada extrema: las claves de la estrategia y la respuesta de Bolsonaro

A cinco días del balotaje del domingo, y con las encuestas de intención de voto ubicándolo debajo de Flávio Bolsonaro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ensayó una última jugada, extrema, para evitar una derrota y mantenerse en el poder otros cuatro años.

Lula decidir pedir a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival en las elecciones de Brasil. El gigante tecnológico estadounidense, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias de Lula por supuestamente perjudicarlo en sus plataformas frente Flávio Bolsonaro.

Aunque Meta niega las acusaciones, ha admitido fallos como la desactivación de anuncios proselitistas de Lula que atribuye a “problemas técnicos” que no habrían afectado solo a Brasil.

El equipo de Lula presentará al Tribunal Superior Electoral (TSE) un recurso por “manipulación algorítmica” de Meta, que incluye un pedido de revocación de la candidatura de Bolsonaro.

Los sondeos muestran que Flávio Bolsonaro tiene unos dos puntos porcentuales más de intención de voto que Lula, aunque dentro del margen de error de las encuestas, por lo cual presenten el resultado como un empate técnico.

Meta aseguró ayer martes que cumplió las órdenes del TSE para garantizar un trato igualitario a los dos candidatos. La autoridad electoral le había dado el lunes 24 horas para demostrar acciones en ese sentido, después de considerar que no tomó medidas ya exigidas la semana pasada.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, durante un mitin en Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foto: AFP

La campaña de Lula denunció, entre otros problemas, un alcance restringido de sus contenidos en Instagram y WhatsApp y que la herramienta de IA de Meta se negaba a generar contenido electoral suyo, pero no de Bolsonaro.

Entre las medidas adoptadas, Meta dijo que solo los candidatos y partidos registrados ante la justicia electoral pueden ahora anunciarse en sus redes. La empresa informó además que retiró de circulación 720 publicaciones con contenido generado por inteligencia artificial sin la debida identificación.

El consejo asesor de contenido de Meta, supervisor independiente con sede en Londres, afirmó que constató “fallos recurrentes” ligados a contenidos sobre las elecciones presidenciales en Brasil y las parlamentarias en Estados Unidos.

La campaña de Bolsonaro denunció también el sábado una presunta “ofensiva de propaganda negativa impulsada” por su contrincante “con la aprobación” de Meta.

El senador brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, en el Gimnasio Maracanazinho de Río de Janeiro. Foto: AFP

Cuentas bancarias

Lula también demandó ayer a Flávio Bolsonaro que divulgue sus cuentas bancarias y sus registros telefónicos. La policía investiga por posible corrupción a Flávio Bolsonaro luego de que se supiera que pidió una suma millonaria a un banquero detenido por fraude para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

Lula echó en cara ese caso a Bolsonaro durante su primer debate televisado el domingo, y el derechista contraatacó con menciones a “Lulinha”, un hijo del presidente investigado por tráfico de influencias.

Bolsonaro declaró el domingo que sus cuentas siempre han estado abiertas y declaradas al fisco.

Los aliados de Flávio Bolsonaro argumentan que el senador no debería involucrarse en la disputa propuesta por Lula para que ambos candidatos hagan públicos sus registros bancarios, fiscales y telefónicos, incluso después de que el presidente lo impugnara formalmente ante el TSE.

Personas cercanas al candidato creen que Lula intenta generar un evento político a pocos días de la segunda vuelta. Fuentes vinculadas a la campaña recomiendan que Flávio no ceda a la presión del oponente ni contribuya a prolongar una discusión que consideran de interés para la campaña del PT, informó ayer el diario OGlobo.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, en un mitin en Porto Alegre. Foto: AFP

La opinión generalizada entre estos aliados es que la propuesta se presentó más para impresionar a los votantes que para ser implementada de manera efectiva. El grupo considera improbable que Lula revele su información confidencial y cree que una reacción más contundente de Flávio podría ayudar al presidente a mantener el tema en el centro de la atención en los últimos días de la campaña.

La directriz, al menos inicialmente, es no tomar ninguna iniciativa en respuesta a la demanda. Sin embargo, esto no significa que Flávio haya decidido guardar silencio.

Miembros de la campaña del Partido Liberal no descartan la posibilidad de que el candidato vuelva a pronunciarse sobre el planteo de Lula, pero argumentan que, de hacerlo, debería mantener el tono irónico adoptado tras el debate en la cadena Band de pasado domingo, cuando cuestionó la propuesta de abrir los registros telefónicos de Lula argumentando que el presidente ni siquiera tiene teléfono móvil propio.

Otra posibilidad que barajan los aliados de Bolsonaro es cuestionar por qué el candidato del Partido de los Trabajadores solo ha presentado el desafío ahora, en vísperas de las elecciones.

Candidatos. Uruguay atento a los impactos de los resultados de las elecciones en Brasil el 4 de octubre. Foto: AFP fotos

La estrategia de evitar seguir debatiendo sobre las cuestiones de confidencialidad se produce en medio del intento de la campaña por reducir las provocaciones y proyectar una imagen más equilibrada de Flávio en los últimos días antes de la votación.

Para el debate de Globo de este viernes, el equipo de Bolsonaro pretende ampliar el espacio dedicado a la presentación de propuestas y orientar al senador para que responda a las preguntas de su oponente de forma más directa, en lugar de priorizar los ataques.

Se considera que ese debate en Globo representa una de las últimas oportunidades para llegar a los votantes indecisos y que el candidato debería evitar enfrentamientos que puedan desviar la atención de sus propuestas.

La propuesta de levantar la confidencialidad fue presentada inicialmente por Lula en el debate del pasado domingo. Lula desafió a Flávio a autorizar la publicación de datos sobre ambos candidatos y sus familias, argumentando que la medida permitiría a los votantes evaluar las acusaciones de corrupción. AFP, OGlobo (GDA)

Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro durante el lanzamiento de su candidatura en la convención del Partido Liberal. Foto: AFP fotos

“Zurdo ladrón”: el cruce con Milei

El Gobierno de Brasil acusó ayer martes al mandatario argentino, Javier Milei, de intentar interferir en las elecciones por medio de “ofensas” y “mentiras” contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño afirmó en una nota que las “ofensas” proferidas ayer por Milei “constituyen una nueva e inaceptable tentativa de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”.

“El presidente de la Argentina reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”, señaló la Cancillería en alusión al antecesor de Lula, Jair Bolsonaro.

Milei recurrió ayer a sus redes sociales para criticar a Lula y sembrar sospechas sobre el proceso electoral brasileño. “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”, escribió el jefe de Estado argentino.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Encuesta: parejo, pero con ventaja para Flávio

Una nueva encuesta que se divulgó ayer martes confirma un escenario apretado entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. El estudio corresponde a Real Time Big Data y se realizó entre el jueves 15 y el lunes 19, con 2.000 entrevistas telefónicas y un margen de error de dos puntos porcentuales.

En las respuestas espontáneas, 47% de los encuestados respondió que votará a Bolsonaro y 44% por Lula, mientras que 5% votaría en blanco o anulado y un 4% aún no sabe o no contestó. En las respuestas guiadas, tras darle a los encuestados las opciones posibles, Bolsonaro reúne 48% de intención de voto y Lula 45%, los votos en blanco o nulos se mantienen en 5% y baja el porcentaje de indecisos a 2%.

En votos válidos, esto se traduce en 52% para Bolsonaro y 48% para Lula, en este estudio que fue divulgado en primer lugar por CNN Brasil. Bolsonaro es preferido entre los hombres y Lula entre las mujeres. Por rangos etarios, el candidato opositor gana entre los jóvenes de 16 a 34 años, y también en la franja que va de 35 a 59, mientras el presidente es preferido entre los adultos de 60 años o más.