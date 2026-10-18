Duelo televisado: la gran expectativa por el primer cara a cara entre Lula y Flávio Bolsonaro

Hay una gran expectativa general en Brasil sobre el debate televisado que protagonizarán el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro, anunciado para hoy a las 20 horas. Pero existen dudas respecto a la realización del mismo dado que, a último momento, ninguno de los dos acudió al debate organizado hacia la primera vuelta. En esta ocasión podría ocurrir algo similar, si bien ambos confirmaron este primer cara a cara de la campaña, camino al 25 de octubre.

El encuentro tendrá tres bloques, con preguntas de los periodistas, discusiones directas entre ellos y declaraciones finales de ambos. Los temas que podrían dominar el encuentro son la seguridad pública, el costo de vida, la economía y los programas sociales, aunque la lista no ha sido oficialmente confirmada.

Algunos de los asuntos más candentes entre los brasileños son las propuestas de cada uno en relación a la reducción o no de la edad de responsabildad penal, la continuidad o no de las ayudas sociales frente a ajustes presupuestarios, reducción de la jornada laboral, cuestionamientos vinculados a la corrupción e investigaciones en ambos espacios políticos y comparaciones entre la administración de Lula y la del expresidente Jair Bolsonaro, que de alguna forma continuará su hijo Flávio.

Bolsonaro prometió ayer sábado durante un mitin, a ocho días de la segunda vuelta, que si gana las elecciones, el país estará entre las siete mayores potencias mundiales al final de su eventual mandato. También afirmó que , de ganar, “no está en el radar” que su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, vaya a ocupar algún cargo en el gobierno, aunque no descartó esa posibilidad.

Por su parte, Lula sigue intentando encontrar nuevos votos entre los indecisos, sobre todo en los sectores más vulnerables que son los que se han mantenido más fieles a su liderazgo, y se muestra confiado de ganar las elecciones, a pesar del empate técnico anunciado por las encuestas, o con leve ventaja de su adversario.

Datafolha Expectativas y encuestas Una encuesta publicada el pasado jueves por el instituto Datafolha mostró al candidato conservador Flávio Bolsonaro al frente, pero con la ventaja sobre su rival, el presidente izquierdista Lula da Silva reducida de cuatro a dos puntos porcentuales de cara a la segunda vuelta. Cabe recordar que Bolsonaro quedó en primer lugar en la primera vuelta con el 47% de los votos, frente al 45% de Lula.

Durante el acto político de Bolsonaro, en Vitória, capital del estado de Espírito Santo, el aspirante de la derecha reivindicó aayer el legado político de su padre, condenado y en prisión domiciliaria por golpismo, a quien señaló como el mejor mandatario de la historia del país. “Dijeron que habían acabado con el bolsonarismo, pero se olvidaron de que Jair Bolsonaro dejó millones y millones de semillas”, afirmó ante los miles de seguidores que lo acompañaron.

Con una camiseta que cubría un chaleco antibalas y en la que se resaltaba el verde-amarillo de la bandera brasileña, el senador prometió gobernar para todos los brasileños, incluso para quienes no lo apoyan, y reiteró sus críticas a la situación del país.

Según dijo, bajo el mandato de Lula da Silva, se han registrado récords de asesinatos y agresiones contra mujeres, cierre de empresas y la pérdida de dignidad de los brasileños, aunque no presentó medidas concretas para revertir esos problemas durante el acto. El mitin fue celebrado bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó francotiradores en edificios situados a lo largo del recorrido. Tras el acto en Vitória, el candidato tenía previsto viajar a Salvador, capital del estado de Bahía, uno de los principales bastiones políticos de Lula, en el empobrecido noreste brasileño, donde aspira ampliar sus apoyos.

Ayudas económicas El Noreste depende de la ayuda de Lula da Silva El noreste brasileño es una de las zonas que más dependen de las ayudas económicas del gobierno de Lula. Para los agricultores del interior de Ceará, la política representa la diferencia entre beber un vaso de agua o ver cómo la sequía devora el trabajo de todo un año. Esto explica por qué su comunidad entregó un aplastante 84 % de los sufragios en la primera vuelta de las elecciones a Lula, a quien los vecinos señalan como el único mandatario que miró hacia esta región. Esa devoción no es un fenómeno aislado: el mapa del “sertão”, una extensa región semidesértica del noreste de Brasil que vive en la pobreza, se tiñó por completo del rojo del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula en la noche electoral, el 4 de octubre y, según encuestas, seguramente se repetirá. EFE



Por su parte, Lula visitó el viernes el estado de Minas Gerais, segundo mayor colegio electoral del país, y pidió a sus seguidores que lleven a votar a los indecisos. “No le digan al indeciso qué candidato tiene que escoger. Pídanle que piense en qué Brasil quiere. Seguro que nos votará, somos la única opción de mejorar Brasil”, dijo el líder de izquierda micrófono en mano, haciendo un repaso a los programas sociales creados a lo largo de sus tres mandatos.

En la primera ronda de los comicios, Lula recibió el 45 % de los votos, dos puntos porcentuales menos que Flávio Bolsonaro, pero sus resultados en Minas Gerais fueron peores y quedó cinco puntos por debajo de su rival.

Minas Gerais, con 16 millones de electores, es considerado un estado clave en Brasil, puesto que su votación suele reflejar el panorama nacional y, en la historia democrática, ningún presidente ha conseguido ganar unas elecciones sin triunfar en esta región.

El viernes, Lula visitó Juiz de Fora, y luego otra ciudad de Minas Gerais, Ipatinga, donde no le fue bien en primera vuelta y ahora prometió crear más empleos.

Redes sociales Meta reconoció “errores” involuntarios El conglomerado tecnológico Meta -propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp- negó que esté interfiriendo en las elecciones presidenciales de Brasil y atribuyó a “incidentes técnicos” los problemas denunciados por la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque reconoció varios fallos recientes que fueron involuntariamente en contra del actual presidente y candidato. “Meta no toma partido en esta ni en ninguna otra elección”, afirmó la compañía en un comunicado en el que calificó de “falsas e infundadas” las acusaciones de favorecer a algún candidato o grupo político. La declaración se produce después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenara a Meta garantizar un tratamiento igualitario a ambas candidaturas hasta la segunda vuelta, bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales (unos 93.000 dólares). La empresa reconoció varios fallos recientes, entre ellos, uno del pasado 23 de septiembre, cuando la cuenta publicitaria de la campaña de Lula fue desactivada por error, durante poco más de una hora, después de que un anuncio fuera identificado como un posible intento de suplantación de un programa social del Gobierno brasileño, pero no hay pruebas de que haya sido deliberado. EFE

Con información de EFE, AFP y Oglobo