Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se aprontan para el debate y la campaña entra en la recta final

Brasil ingresa mañana domingo en la última semana de campaña para la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, que definirá quién será el próximo presidente entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

El promedio de las encuestas marcan que Flávio Bolsonaro tiene una ventaja de dos puntos porcentuales sobre Lula, aunque aclaran que está dentro del margen de error, alimentando la incertidumbre electoral.

En concreto, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), lidera la segunda vuelta frente a Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), según Rali, un promedio de encuestas de Globo y el Instituto Locomotiva. El candidato del Partido Liberal cuenta con el 47% de la intención de voto, mientras que el del PT tiene el 44,8%.

Los datos se actualizaron tras la última ronda de encuestas realizadas por Datafolha, Quaest e Ipespe. Desde mayo de este año, la herramienta calcula porcentajes basándose en encuestas de los principales institutos que miden las intenciones de voto.

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su esposa Rosangela Lula da Silva, Janja, en Minas Gerais. Foto: AFP

Una encuesta de Datafolha publicada este jueves ubicó a Flávio Bolsonaro a la cabeza con 51% de la intención de voto en el balotaje, frente al 49% de Lula. La diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales y es menor que la registrada la semana pasada por la misma encuestadora (52% a 48%).

Por su parte Quaest divulgó su encuesta más reciente el miércoles con el mismo resultado de 51% contra 49% a favor de Bolsonaro. Además de los datos de votación, la herramienta Rali también recopila los índices de aprobación y evaluación del gobierno de Lula, medidos en encuestas.

En la última actualización, el gobierno de Lula recibe una calificación de excelente/bueno por parte del 34,5% de los votantes, de regular por parte del 23,4% y de malo/muy malo por parte del 40,7%. Otro 1,4% no sabía o no respondió.

En el segundo índice, el gobierno de Lula cuenta con la aprobación del 46,8% del electorado total, mientras que el 49,2% lo desaprueba. Otro 4,2% no sabía o no respondió.

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, saluda a sus seguidores en Largo Glenio Peres, en Porto Alegre. Foto: AFP

Cruce entre candidatos. La paridad en la intención de voto ha abonado además el cruce mediático entre los dos candidatos, que mañana domingo tendrán su primer debate cara a cara en la cadena de televisión Band.

El jueves Flávio Bolsonaro acusó a Lula de hacer promesas que no cumplirá, como la de ofrecer transporte público gratuito los fines de semana. “Está prometiendo todo lo que no va a cumplir ahora que ha perdido (la primera vuelta)”, afirmó Flávio en redes sociales.

Lula anunció ese mismo jueves que impulsará una enmienda constitucional para ofrecer transporte público gratuito los fines de semana para que los trabajadores aprovechen sus días libres para pasear y “ser felices”, después de que el Congreso aprobara reducir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas.

La propuesta hace parte de una serie de medidas electorales anunciadas por Lula en las últimas semanas con la intención de repuntar en las encuestas, que abarcan desde ayudas para los sectores más pobres y subsidios a los combustibles hasta beneficios para taxistas y pequeños empresarios.

Un simpatizante del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene un muñeco de Flávio Bolsonaro, en Minas Gerais Foto: AFP

Flávio Bolsonaro criticó al mandatario de recurrir a las mismas promesas que hizo desde su primera campaña y de utilizar las emociones para convencer a los votantes.

Asimismo lo acusó de intentar impulsar una reforma constitucional sobre seguridad pública a pocos días de la segunda vuelta sin haber hecho nada en esa materia durante su Gobierno.

“Le ha entrado la desesperación a Lula. Nunca hizo nada por la seguridad pública y ahora, cuando falta poco para las elecciones, intenta sacar adelante la propuesta”, aseguró.

Para esa reforma Flávio Bolsonaro defendió “mejorar” la propuesta sugiriendo reducir de 18 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal en determinados delitos graves.

Simpatizantes del candidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, ondean banderas en Sao Goncalo, Río de Janeiro. Foto: AFP

No obstante, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, retiró el jueves la propuesta de enmienda constitucional de la agenda ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y la oposición, especialmente sobre el tema de la reducción de la edad penal.

Lula, en tanto, criticó a la cadena de televisión Globo, la de mayor audiencia en el país, por un almuerzo celebrado entre dos directores de la compañía con Flávio Bolsonaro.

La cadena confirmó el almuerzo celebrado este viernes entre Bolsonaro, el presidente del Grupo Globo, João Roberto Marinho, y el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Paulo Tonet, según un comunicado difundido por la empresa.

El almuerzo tuvo lugar en Río de Janeiro, horas antes de la entrevista que concedió Bolsonaro a esta emisora.

En la nota, Globo recalcó que el almuerzo tuvo carácter institucional y no participaron directores del área de periodismo.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva en el Senado Federal en Brasilia. Foto: AFP

A pesar de estas explicaciones, Lula criticó a la televisión durante un mitin en la ciudad de Ipatinga (Minas Gerais), al afirmar que “a partir de hoy, Globo está bajo sospecha” para su candidatura y que “no merece” su confianza.

Lula opinó que Globo tiene “rabia” de él, por varias políticas sociales adoptadas por su Gobierno, entre otras alegaciones.

Globo entrevistó a Lula el jueves, y anoche hizo lo mismo con Bolsonaro, y ha acordado con ambas campañas la organización del segundo y último debate el 23 de octubre, dos días antes de la segunda vuelta electoral.

Prohíben a Meta restringir contenidos

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil prohibió el jueves a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, restringir sin justificación el alcance de contenidos políticos relacionados con las campañas para la segunda vuelta de las Presidenciales.

En su decisión, el magistrado Marco Aurélio Bellizze, uno de los miembros del TSE, atendió una denuncia de la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según la cual Meta estaría favoreciendo el contenido del senador opositor Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta.

La campaña de Lula acusó a Meta de reducir selectivamente la circulación de publicaciones favorables al mandatario y de permitir la difusión de contenidos vinculados a Flávio Bolsonaro. OGlobo (GDA), EFE, AFP

Facebook es parte del grupo META. Foto: AFP

Bolsa refleja incertidumbre electoral

La Bolsa de San Pablo acumuló una caída del 1,74% en la semana por la incertidumbre en Brasil a solo una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que los sondeos indican que Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro están técnicamente empatados.

Pese a que cerró ayer viernes con una subida del 0,54% con la que compensó mínimamente las bajadas de los tres días anteriores, la plaza paulista devolvió en los últimos cuatro días parte de las ganancias de la semana pasada, cuando acumuló una apreciación del 8,82% tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta.

Pero el optimismo se fue desvaneciendo a medida en que los sondeos de intención de voto para la segunda vuelta mostraron que la diferencia entre ambos candidatos es de solo dos puntos porcentuales a favor de Bolsonaro.

Operadores observan las pantallas electrónicas en la Bolsa de Valores (Bovespa) en São Paulo, Brasil. Foto: AFP

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión de ayr viernes en los 205.430 puntos, casi 3.500 unidades abajo de los 209.066 puntos con que cerró el viernes de la semana pasada, cuando alcanzó su máxima puntuación histórica.

En el mercado de divisas, igualmente impactado por la incertidumbre electoral, el real brasileño acumuló una depreciación del 1,17% en la semana, luego de que el cambio hubiera cerrado el viernes de la semana pasada por debajo del listón de los 5 reales por dólar (4,98).

La moneda brasileña volvió a depreciarse en los primeros días de la semana, pero este viernes cerró con una subida del 0,28% frente al dólar.