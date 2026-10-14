Giro estratégico de Flávio Bolsonaro: confirma debate con Lula y apoya reducir el tiempo de trabajo

Las elecciones en Brasil parecen estar al rojo vivo. Mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el primer lugar en la primera vuelta y todas las encuestas lo dan como favorito para el balotaje, el presidente Lula da Silva mantiene alguna esperanza porque en las últimas horas se divulgaron estudios de opinión pública que marcan que la diferencia está dentro del margen de error.

En este contexto, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cambió de postura recientemente sobre dos asuntos clave en la recta final de la campaña para la segunda vuelta, que será el domingo 25 de octubre.

El más reciente cambio de postura se conoció este miércoles de mañana. Tras haber notificado que no participaría del debate presidencial televisado previsto para este domingo 18, Bolsonaro reculó y confirmó su presencia luego de que Lula afirmara que iría.

El cambio de estrategia sobre el debate televisivo

Menos de 24 horas después de anunciar que no participaría en el debate del domingo en la cadena Band, el senador y candidato presidencial del Partido Liberal dio marcha atrás y confirmó que acudirá para "restregarle la verdad en la cara" al mandatario y líder del Partido de los Trabajadores.

"Te voy a restregar la verdad en la cara y te voy a desmentir en directo para millones de brasileños; te espero en el debate de Band, Lula", dijo el hijo primogénito de Jair Bolsonaro en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, habla con los medios tras visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: AFP

El aspirante del Partido Liberal aseguró el martes en declaraciones a los periodistas que no iría al debate organizado por Band que, sin embargo, mantuvo el evento a pesar de su ausencia, con la idea de exhibir su atril vacío al lado de Lula.

Ese mismo día, el líder progresista, que se negó a participar en los debates organizados previos a la primera vuelta electoral del 4 de octubre, confirmó su asistencia al debate del domingo en un video compartido en redes.

"Espero que mi adversario comparezca para que el pueblo tenga conocimiento de las diferencias de programas y candidaturas. Yo estaré allí", señaló el dirigente del Partido de los Trabajadores, que obtuvo un 45% de los votos en la primera ronda, dos puntos menos que Flávio.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en São Paulo. Foto: AFP

Ya este miércoles, el hijo de Jair Bolsonaro utilizó también sus redes sociales para recular y desafiar a su adversario con miras a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.

"Lula, qué previsible eres, ¿no? Bastó que dijera que no iba a participar en el debate de Band para que tú, al minuto siguiente, dijeras que sí ibas a ir. Y claro que voy a estar en el debate, solo quería que lo confirmaras", dijo el senador de 45 años.

El candidato del PL aprovechó, además, para acusar a Lula, en busca de un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, de basar su campaña en "el miedo" y "la mentira" con el objetivo de "engañar a personas inocentes".

De realizarse el debate del domingo, será la primera vez que los dos favoritos a la Presidencia confrontarán sus propuestas sobre el mismo escenario.

Aún hay programado otro debate para el día 23, dos días antes de los comicios, en Globo, la cadena de televisión más poderosa e influyente del país.

El giro del Partido Liberal en torno a la jornada de 40 horas

Por otro lado, Flávio Bolsonaro anunció ayer martes su apoyo a la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas y los días de trabajo a cinco, tras haber sido un duro crítico de la medida.

El senador y candidato opositor justificó su decisión por la necesidad de respaldar un cambio que, afirmó, cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores. La enmienda constitucional será votada hoy miércoles en el pleno del Senado tras el aval de la Cámara de Diputados, pero su aprobación depende del Partido Liberal de Bolsonaro, que tiene la principal minoría en la Cámara Alta.

“La mayoría de los trabajadores brasileños quiere el fin del sistema de seis días de trabajo por uno de descanso, por lo que voy a votar a favor”, afirmó el senador opositor.

Flávio Bolsonaro dijo que el PL defendía una propuesta que consideraba mejor y que ofrecía al trabajador la libertad de decidir su número de horas y de días de trabajo, pero que, ante la falta de consenso, respaldará la enmienda propuesta por el Gobierno de Lula que reduce de seis a cinco los días de trabajo.

Lula atribuyó el cambio de postura de la oposición a la presión social. “Me parece que, después de la presión de la sociedad y de todas las manifestaciones en las calles en todo Brasil, el Partido Liberal resolvió votar por el fin del sistema de seis días de trabajo por uno de descanso”, afirmó.

Con información de EFE