Palmeiras se enfrenta ante Estudiantes de La Plata por la final de la Copa Libertadores. El partido se juega este sábado 28 de noviembre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Centenario y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, quien estará escoltado en el VAR por sus compatriotas Juan Soto y Yender Herrera.

El Verdão ya fue campeón en 1999, 2020 y 2021, por lo que buscará convertirse en uno de los brasileños con más títulos en la historia del certamen e intentará repetir en el escenario donde fue campeón por última vez en 2021, cuando venció a Flamengo con anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson.

Por su parte, el Pincha irá por el quinto título después de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009, también en el estadio y ante el mismo rival que ganó su primera Libertadores gracias a los goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón (padre del actual presidente del club, Juan Sebastián Verón).

El partido tendrá ocho uruguayos, entre ellos dos nacionalizados, y Alexander "Cacique" Medina como entrenador del Pincharrata y su asistente Maximiliano Dornell. A la lista se suma Fernando Muslera, responsable directo de la clasificación a la final tras atajar tres penales, Gabriel Neves lesionado) y Tiago Palacios como jugadores en Estudiantes.

En tanto, en el equipo brasileño están Joaquín Piquerez, que irá por su segunda Libertadores, Emiliano Martínez y Alexander Barboza (argentino de padre uruguayo). Serán 90 minutos que podrán extenderse a 120 o penales.

