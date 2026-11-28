El mítico Estadio Centenario volverá a ser testigo de un encuentro entre Palmeiras y Estudiantes, que buscarán la gloria eterna en una final de la Copa Libertadores que pondrá cara a cara a dos históricos del torneo desde las 17:00 (ESPN/Disney+). Se jugará con localidades agotadas por los hinchas que cruzaron fronteras para alentar a los suyos y muchos que, sin conseguir boletos, se acercarán al Parque Batlle para acompañar y festejar.

Miles de personas llegaron en avión a Montevideo antes del duelo, miles lo harán en buses desde la ciudad argentina de La Plata e incluso dos lo hicieron recorriendo más de 600 kilómetros en bicicleta para cumplir una promesa. Se esperan 70.000 personas y un impacto económico positivo de USD 70 millones para Uruguay.

Hinchas de Palmeiras en la Fan Fest de cara a la final de la Copa Libertadores en Montevideo. Foto: Natalia Rovira/El País.

Campeón en 1999, 2020 y 2021, Palmeiras buscará convertirse en uno de los brasileños con más títulos en la historia del certamen e intentará repetir en el escenario donde campeón por última vez, cuando venció a Flamengo con anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson.

Mientras tanto, Estudiantes irá por el quinto título después de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009, también en el estadio y ante el mismo rival que ganó su primera Libertadores gracias a los goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón (padre del actual presidente del club, Juan Sebastián Verón).

El partido tendrá ocho uruguayos, entre ellos, dos nacionalizados, y el Cacique Medina como entrenador del Pincharrata y su asistente Maximiliano Dornell como cuerpo técnico y Fernando Muslera, responsable directo de la clasificación al atajar tres penales, Gabriel Neves lesionado) y Tiago Palacios como jugadores en Estudiantes. Mientras que Joaquín Piquerez, que irá por su segunda Libertadores, Emiliano Martínez y Alexander Barboza (argentino de padre uruguayo) defenderán a Palmeiras. Serán 90 minutos que podrán extenderse a 120 o penales.

Palmeiras recupera a Piquerez

Joaquín Piquerez celebrando su gol en la victoria de Palmeiras. Foto: joacopiquerez en Instagram.

Piquerez no estuvo en los tres últimos juegos que afrontaron los dirigidos por Abel Ferreira pero ya trabajó a la par de sus compañeros, al igual que lo hizo el central Murilo, otro que llegaba cargado. El probable de Palmeiras iría con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias, Vitor Roque.

Estudiantes: una suspensión y un lesionado que puede volver

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, con el título de la Copa Argentina. Foto: edelpoficial en Instagram.

Joaquín Correa, lesionado el pasado 7 de noviembre, ya comenzó a trabajar con el balón y podría estar en el campo a las órdenes de Medina, que no tendrá por una suspensión a Baltasar Rodríguez. Jugaría con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

La movilización de los hinchas en el este

Desde la medianoche comenzó el operativo de seguridad -que desde el miércoles a hoy contará con más de 1.930 policías efectivos- en los alrededores del Centenario con el cierre de Ricaldoni en ambos sentidos durante toda la jornada. Las puertas abrirán al público desde las 13 horas con corredores de seguridad para ambas hinchadas.

Según los responsables del sector hotelero del país, Uruguay se prepara para recibir unas 70 mil personas en el estadio, más allá que la capacidad es de 60 mil, además de 20 mil en las afueras del estadio. Desde el mes previo la ocupación de Montevideo, Punta del Este y Piríapolis se vio colmada, sobre todo por los hinchas brasileños que acudieron días antes teniendo en cuenta el trayecto que separa San Pablo de la capital. En la previa del partido, los hinchas de Palmeiras se reunirán en el parque Roosevelt y los de Estudiantes, en las canteras del Parque Rodó. Desde allí, la Policía los guiará por recorridos separados hasta el estadio.

Los hinchas coparon las costas del país con alojamientos que iban desde los 800 dólares por una noche para dos personas a opciones de hasta 10.000 dólares.

En el evento presentación del partido, Nery Pumpido, campeón del mundo con Argentina en 1986 y actual secretario general adjunto de fútbol de la Conmebol, estimó que la final generará un impacto económico cercano a los 70 millones de dólares para Uruguay entre hoteleria, comercio, gastronomía y transporte.

Un dato importante a destacar es que estará prohibido el ingreso al Centenario con camisetas ajenas a los equipos que la disputan.

Ficha de partido y alineaciones probables

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias, Vitor Roque.

DT: Abel Ferreira.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.

Hora: 17:00

Estadio: Centenario

TV: ESPN / Disney+.