La controversia que rodea a la directora electa del Banco de Previsión Social (BPS) por los trabajadores activos, Lorena Roqueta, estalló pocos días después de su histórica victoria electoral del 22 de noviembre de 2026 —en la que su Lista 15 ("Hay otro camino") desplazó por primera vez al Pit-Cnt—, al hacerse público que en 2012 fue procesada y condenada por un delito continuado de transporte de sustancias estupefacientes en Colonia.

El caso se agravó por las sucesivas contradicciones en su discurso público: ante las primeras consultas por la información publicada por El Observador, la abogada aseguró inicialmente a Montevideo Portal que había sido "sobreseída" en aquella causa y que no tenía antecedentes. Roqueta se refirió el jueves en el streaming En Clave País de El País a lo que, según su versión, ocurrió en 2012 y por qué no fue clara al describir el episodio. “Fue un error específico —declaró—. En lugar de decir: ‘Se extinguió el delito’, dije ‘sobreseída’”. Afirmó que se encontraba “impactada” al ser preguntada por su pasado y admitió la equivocación. “Obviamente reconozco el error”, puntualizó.

Lo que no reconoció, sin embargo, es lo que reclaman en su partido: haber informado este antecedente con anterioridad. “Entiendo que no, nadie tiene por qué hablar de su vida privada. Para mí es un hecho que pasó en 2012 y que en Tarariras, de donde yo soy, resonó. Es un tema mío, de superación”.

Incertidumbre

Este escenario desató una crisis política en torno a su asunción, prevista para el 14 de enero de 2027. Mientras que desde el Frente Amplio y sectores de la coalición como Cabildo Abierto —a través del diputado Álvaro Perrone— reclaman públicamente que dé un paso al costado por considerar incompatible su situación con la representación social, en el Partido Nacional y el movimiento "Hay otro camino" aseguran que la condena ya fue saldada ante la Justicia y sostienen que asumirá el cargo.

De todos modos, si la presión política o una decisión personal llevaran a que Roqueta finalmente no asuma, la normativa electoral vigente establece que no se debe repetir la elección, según explicaron a El País desde la Corte Electoral. En el caso de que Roqueta no asuma, la vacante se cubre automáticamente convocando a su primera suplente en la Lista 15, Sofía Bages Bistolfi, actual presidenta de Adeom Soriano.

Bages Bistolfi fue electa presidenta de Adeom Soriano en diciembre de 2025, en una elección que presentó lista única (la 7). "El gran desafío que tenemos junto a los compañeros de la directiva es devolverle la a los trabajadores la credibilidad en el sindicato como herramienta", dijo en declaraciones a Agesor cuando resultó electa.

"Seguiremos dialogando con las autoridades sobre los puntos a incluir en el presupuesto quinquenal; convocaremos a asamblea para que vengan socios de todo Soriano y se defina el destino de los recursos retenidos", añadió.

Sofía Bages Bistolfi, actual presidenta de Adeom Soriano. Instagram: @sofiabages.

Más contradicciones

Este jueves Roqueta reconoció que se equivocó al dar distintas versiones. "Fue un error específico en decir se extinguió el delito, puse sobreseída", dijo Roqueta con a En Clave de El País. Ahí Roqueta volvió a "equivocarse", ya que dijo que a ella la habían condenado por el transporte que hacía su pareja. "Muchas veces viajó conmigo a Colonia, y él en su equipaje llevaba droga, es algo que lo ataron conmigo". Sin embargo, según informó este viernes El Observador, el expediente judicial demuestra otra cosa.

Un informe que la entonces Oficina Supervisora de la Libertad Asistida (OSLA) elevó a la jueza después del procesamiento, indicaba: "No asume su participación (en el delito), reconoce que en determinado momento tuvo conocimiento de la situación, pero creyó cuando le dijeron que ya no la harían más. Asimismo manifiesta que es difícil pretender que ella, en esa oportunidad, denunciara a su hermano y a su pareja".

La preocupación blanca

Tal como informara El País en su edición de este viernes, las explicaciones que volvió a dar Roqueta en entrevista con En Clave País fueron seguidas con atención por varios dirigentes nacionalistas, que vieron cómo este episodio creció hasta el punto de tornarse un problema político —aunque hay varios convencidos de que el asunto se agotará en poco tiempo.

Según diversas consultas realizadas por El País, hay dirigentes blancos que reconocieron tener una "gran calentura por haber tomado conocimiento ahora" del antecedente de Roqueta, cuando en realidad todos deberían haberlo conocido "oportunamente".

El diputado Juan Martín Rodríguez, por caso, dijo que le sorprendió "sobremanera la noticia que tomó estado público este miércoles", pese a que eso no quería decir que una persona con un pasado delictivo y que cumplió por eso la debida sanción "no tena la oportunidad de redimirse y reinsertarse en la sociedad".

Lorena Roqueta, electa representante de los trabajadores activos en el BPS. Foto: Nahuel Arrué

"Lo que a mí me deja sumamente preocupado y molesto es que de esto nos hayamos enterado en el Partido Nacional, las autoridades o quienes tenemos algún grado de representación, 72 horas después del día de la elección", añadió el diputado, que también entiende que hay cierta cuota de responsabilidad entre quienes, dentro de su fuerza política, de alguna manera promocionaron esta candidatura: "Deberían haber tomado ciertos recaudos, como averiguar la situación de esta persona y luego informar a las autoridades partidarias. Pero enterarnos tres días más tarde de lo que debíamos saber mucho antes... Creo que, al menos, fallaron los canales de comunicación".

En el espacio 40, donde Roqueta milita, la defensa es cerrada, pero al mismo tiempo se comparte que lo mejor hubiera sido haberse enterado antes. "Estamos hablando de una elección casi milagrosa para la cual se necesitaba gente muy vocacional para dedicarle seis meses a recorrer el país para un cargo que no supone un antes y un después para el Uruguay", dijo el senador Sebastián Da Silva, para el caso de Roqueta es el de una historia de "superación personal que parte de una realidad muy dolorosa".

Y el senador Javier García, en tanto, puso énfasis en el "carpetazo de 15 años de atraso" que, según cree, "quienes lo usaron ahora lo hicieron por un único motivo: porque perdió el Pit-Cnt".

"Seguramente, en la soberbia que tenían pensaron que ganaban, pero Lorena venció a los poderosos. Su derrota fue la única razón de este carpetazo —insistió—, que además lo hicieron justo el día en que se conmemoraba la erradicación de la violencia contra la mujer".

Otros dirigentes también observan con preocupación la hipótesis de que, detrás de esta polémica, se sitúe un escenario de disputa en el departamento de Colonia, entre el grupo que rodea al exintendente Carlos Moreira y el de la senadora suplente María de Lima —de Alianza País—, que es a su vez cercana a Roqueta.