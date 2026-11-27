La multinacional L’Oreal Groupe decidió trasladar parte de la operativa que hace en Uruguay a Argentina con el objetivo de formar un equipo regional. Fuentes de la empresa señalaron a El País que la filial no se retira de Uruguay y que se espera que el trabajo conjunto en la región comience a desarrollarse a partir de mayo de 2027.Según pudo saber El País en base a fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), L’Oréal tiene previsto realizar al menos 30 desvinculaciones de personal.

En ese sentido, la empresa apostaría a que la mayoría de los trabajadores “se relocalicen” junto con la operativa, aunque una parte se mantendrá en Uruguay. Autoridades de la cartera mantuvieron este jueves un encuentro con la gerencia de Recursos Humanos luego de que se divulgara que la empresa decidió trasladar parte de su operativa.

Las desvinculaciones se llevarían adelante a partir de mayo 2027. Desde el MTSS aclararon que “por supuesto” habrá pago de indemnizaciones y en algunos casos serán “mejoradas”. También habrá acompañamiento mediante consultorías con miras a la reinserción laboral.

L’Oréal Paris ofreció activaciones abiertas al público con estaciones de maquillaje, colorimetría, asesoramiento capilar y pruebas de productos.





Si bien no especificaron a qué áreas abarca la decisión y a cuántos empleados influye, fuentes de la empresa aseguraron que algunas funciones corporativas –como podrían ser marketing, finanzas, recursos humanos u otras– pasarán a operar desde Buenos Aires. L’Oreal cuenta con 150 personas dependientes y aún no está previsto un recorte de personal aunque se decidirá en función de la cantidad de personas que se puedan trasladar.

Trabajo en la región

La empresa de cosméticos originaria de Francia ya cuenta con un hub regional denominado Ceran (Centroamérica y Región Andina) y está compuesto por 12 países. Según indicaron fuentes vinculadas a la multinacional, estos procesos de trabajo permiten ser más innovadores, ágiles y “dan resultados a nivel de negocios”.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Además, agregaron que la decisión no está vinculada a situaciones coyunturales de Uruguay ni dificultades en competitividad o productividad.

L’Oreal Groupe se instaló en Uruguay en 1959 y actualmente cuenta con un portafolio de 19 marcas entre las que se destacan Maybelline, Yves Saint Lauren, Armani, Vichy, Cera-Ve y Ralph Lauren. Según señalaron fuentes de la empresa, las marcas continuarán funcionando con normalidad en Uruguay.