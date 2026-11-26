L'Oréal Groupe decidió trasladar parte de la operativa que hace en Uruguay a Argentina, y por tanto habrá una reestructura parcial en la empresa, aunque todavía se desconoce a cuántos empleados afectará.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informaron a El País que la gerencia de Recursos Humanos pidió una reunión para informar sobre una reestructura parcial, y que este diálogo será en las próximas horas.

Según informó El Observador, la empresa emplea a unas 150 personas y mediante una videollamada ya les comunicó que habrá una fusión entre las filiales de ambos países.

La versión de la empresa sobre la reestructura parcial

Fuentes oficiales de la empresa explicaron a El País que "L’Oréal Groupe reafirma su compromiso histórico con Uruguay; su operación y marcas se mantienen en el país con la ambición de seguir creciendo y llegando a más consumidores uruguayos".

Sin embargo, aclararon que se evalúa "constantemente" cómo adaptarse "a la evolución del mercado de la belleza, que demanda cada vez más agilidad, innovación y cercanía con el consumidor".

"En este contexto, el grupo empezó a desarrollar estrategias de regionalización hace ya varios años, agrupando distintos mercados. Hoy anunciamos la decisión de crear una región que integrará nuestras operaciones de Argentina y Uruguay orientada a potenciar sinergias, desarrollar talento y continuar invirtiendo en nuestras marcas y en el desarrollo de nuestros equipos en ambos países", expresaron desde la empresa.

Cartel de L'Oréal en una sede de la empresa. Foto: EFE Foto: EFE

Esta nueva región tendrá sede en Buenos Aires y "contará con funciones corporativas centralizadas". No obstante "cada país mantendrá sus entidades legales (L’Oréal Groupe Argentina y L’Oréal Groupe Uruguay) con equipos comerciales, de visita médica, educación y de ejecución en terreno, para asegurar la cercanía con clientes y consumidores".

La idea es implementar la fusión de manera progresiva "con el objetivo de que la nueva región comience a operar en mayo de 2027".

Todavía no está claro a cuántos empleados afectará la reestructura. "Algunas posiciones se van a trasladar de Montevideo a Buenos Aires y esperamos contar con el mayor número de uruguayos posible. Tenemos seis meses para trabajar en eso", indicaron las fuentes.

En el sitio web de la empresa consta que esta se instaló en 1959 en Uruguay y que hoy tiene un portafolio de 19 marcas distribuidas entre "productos profesionales" como Kérastase, "L'Oréal Belleza Dermatológica" como Vichy y Cera-Ve, "productos de gran público" como Maybelline y "L'Oréal Lujo" como Yves Saint Lauren, Armani, Prada y Ralph Lauren.

En el mismo sitio se destaca que el 69% del personal de la empresa son mujeres.