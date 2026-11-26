Nacional tiene hoy su último tren para jugar la Copa Libertadores 2027. Si quiere seguir en carrera debe imponerse ante Montevideo City Torque desde las 21:30 por la semifinal de la Copa AUF Uruguay. El partido podrá verse en vivo a través de AUF TV, DSports, DGO, Flow y Flow streaming.

La definición es a partido único y en caso de igualdad en los 90 minutos definirán al clasificado en los penales. El vencedor será rival de Juventud o Danubio, que jugarán el lunes a las 20:30 en el Parque Alfredo Víctor Viera.

La final ya está fijada para el próximo sábado 5 de diciembre. Tras una temporada muy adversa para el tricolor, que no ganó ningún torneo corto, perdió la Supercopa Uruguaya 2026 por penales y no pudo avanzar en ningún torneo continental, tiene la obligación de quedarse con este certamen por primera vez.

Sobre todo porque eso implicaría que se quede con el cupo de Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2027 y juegue la fase 1, lo que le impediría cortar una racha positiva de 30 participaciones consecutivas, desde 1997.

Los Ciudadanos liderados por Marcelo Méndez vienen de hacer un gran año donde llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana y terminaron segundos en la Tabla Anual. En la fase anterior eliminaron a Boston River en Florida, mientras que el tricolor dejó atrás a Deportivo Maldonado de visita.

Montevideo City Torque vs. Nacional por la semifinal de la Copa AUF Uruguay: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

Gastón Martirena en el partido entre Nacional y Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Diogo Guzmán; Esteban Obregón; Salomón Rodríguez, Nahuel Da Silva.DT: Marcelo Méndez.

Nacional: Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González, Nicolás Rodríguez;Tiziano Correa, M. Gómez.DT: Daniel Carreño.

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Matías Rodríguez y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui.

Los antecedentes entre Nacional y Montevideo City Torque en la temporada 2026

El Nacional de Daniel Carreño volverá a tener enfrente al Montevideo City Torque de Marcelo Méndez por un partido oficial de la temporada 2026. Será el cuarto enfrentamiento. La última vez fue el 5 de octubre en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura. Aquella vez el Bolso fue sumamente superior en el Gran Parque Central y se impuso 2-0, aunque tuvo posibilidades para ampliar la diferencia.

El anterior duelo fue el pasado 15 de mayo por la primera fecha del grupo B del Torneo Intermedio. Nacional remontó el partido en el Estadio Charrúa y se impuso 2-1 por los goles de Camilo Cándido y Maximiliano Silvera.

En tanto, el 28 de marzo se midieron por la novena fecha del Torneo Apertura y ese día el Bolso le ganó 3-2 en un partido donde anotó tres goles en 10 minutos y luego pudo resistir la ventaja.