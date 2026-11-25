El Nacional de Daniel Carreño prepara tres cambios para enfrentar a Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:30 horas en el Estadio Silvestre Octavio Landoni ubicado en Durazno.

Sebastián Coates, capitán del Bolso, quien no dijo presente contra el albiceleste por haber llegado a la quinta amarilla, regresará a la oncena titular en reemplazo de Agustín Rogel. Por su parte, está previsto que Francisco Calvo, quien ingresó desde el banco tras regresar de la fecha FIFA con Costa Rica, ocupe el sector izquierdo de la zaga en lugar de Tomás Viera.

El otro cambio sería en el carril izquierdo tomando en cuenta que el titular viene siendo Camilo Cándido. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, puertas adentro perciben un nivel muy destacado de Nicolás Rodríguez, quien le ganaría la pulseada para estar desde el arranque.

En lo que va de la temporada el Ojito tiene 24 partidos disputados y tres asistencias concedidas, incluyendo las dos que le dio a Maxi Silvera en el triunfo 2-1 contra Ferro Carril por los octavos de final del torneo.

La duda de Nacional para integrar el ataque contra Montevideo City Torque

Maxi Gómez celebrando el segundo gol de Nacional junto con Maxi Silvera, Gastón Martirena y Santiago Silva. Foto: Ricardo Figueredo.

En el sector ofensivo la única interrogante es quién acompañará a Tiziano Correa, un habitual titular desde el arribo de Carreño. Entre Maxi Gómez y Maxi Silvera se debaten el lugar restante. Aunque el 9 es la figura indiscutida del plantel y lleva 24 goles en la temporada, en la actualidad está a un “95%” desde lo físico y por esa razón hoy no tiene asegurado su lugar.

En la visita al albiceleste ingresó a los 60 minutos en sustitución de Correa, pero estuvo bien controlado por la defensa rival.

Los millones de dólares que Nacional tiene en juego con el cupo a fase 1 de Copa Libertadores

Además de la ilusión que tiene el tricolor por ganar por primera vez este certamen, si lo logra obtendrá un cupo para la fase 1 de la Copa Libertadores, que otorga US$400.000 a valores oficiales de la temporada 2026.

La segunda fase reparte US$500.000 por jugar un partido de local, y en la tercera el monto escala a US$600.000. En caso de perder en esta instancia, accedería a la fase de grupos de Copa Sudamericana, cuyo premio es de US$300.000 más US$125.000 por partido ganado.

En el escenario más optimista, que incluye ganar la Copa AUF Uruguay y superar tres fases previas para acceder a la fase de grupos de Libertadores, obtendría US$3.000.000 equivalentes a los tres partidos de local, más un premio por mérito deportivo tasado en US$340.000, de acuerdo a los premios de esta temporada. Es probable que los montos crezcan para 2027 como sucede cada año.