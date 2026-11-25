El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que Uruguay va a tener 3.043.670 personas en 2070. Lo que significa que habrá 450.000 personas menos en comparación con el último censo -el de 2023- y que, para esa fecha, uno de cada tres habitantes va a tener 65 años o más. Estos son solo algunos de los datos alarmantes que disparó la segunda edición del ciclo de encuentros de El País llamado: “Los grandes temas del país”.

En el evento se habló del impacto de la “vorágine de consumo” en la natalidad, de las políticas atractivas que tienen otros países para llevar a sus tierras a uruguayos calificados y de que en algunas zonas de Montevideo se venden más pañales de adultos que de niños.

El encuentro, que moderó el director de Redacción de El País, Martín Aguirre, quedará disponible para ver el viernes en la web de El País. De este participaron Diego Aboal, exdirector del INE e investigador del Centro de Investigaciones Económicas; Silvia Facal, historiadora especializada en políticas migratorias de la Universidad Católica del Uruguay; Hugo Benedetti, director general de IBF Negocios; y Faustina Bartaburu, periodista de datos de El País.

Al comienzo del evento, Bartaburu dio un pantallazo sobre los resultados del último censo y las proyecciones oficiales.

Uno de los datos a destacar es que Uruguay, de acuerdo con las estimaciones, ya alcanzó en 2020 su mayor cifra de habitantes: alrededor de 3.510.000. Otra proyección interesante es que la cantidad de población en 2070 sería similar a la que había en el año 1985.

Pero hay una esperanza: se podría esperar un “leve repunte en la fecundidad” a largo plazo, que se explicaría con que las mujeres cada vez retrasan más su decisión de ser madres, dijo Bartaburu. De hecho, la edad promedio pasó de 27,7 años en 2014 a 29 años en 2023.

Por su parte, Aboal entiende que, además de la crisis demográfica, hay al menos otros dos elementos que hacen que la situación sea “más preocupante”. Por un lado, el país está “relativamente estancado en lo económico desde hace una década”. Y a esto se suma que hay “fracturas sociales cada vez más expuestas”, con un país donde se conjuga que hay tres de cada 10 niños que nacen en la pobreza, uno de cada dos jóvenes de 21 a 23 años no terminó Secundaria, una mayor población en calle y una alta tasa de prisionalización.

Al mismo tiempo, contó que hay estudios recientes que demuestran que en los países en los que se habilitó el teletrabajo, como consecuencia de la pandemia, ha aumentado la tasa de fecundidad.

Los datos son que de 1,2 o 1,3 hijos por mujer se subió a 1,6 o 1,7. Aunque son cifras alentadoras, no son suficientes. En Uruguay se precisa llegar a un 2,1 para que la población se mantenga estable, y hoy está en apenas un 1,1. “La distancia es enorme”, sentenció.

En esa línea, Aboal indicó que “los que saben” dicen que el “problema está en que el día tiene 24 horas”, por lo que hay una cuestión del uso del tiempo. “Si queremos poder viajar, estudiar, trabajar, tenemos menos tiempo para poder procrear. Por eso, ayuda un poco que las parejas puedan encontrarse y que no tengan que mandarse un mensaje de WhatsApp o un email, y, además, da tiempo para criar a los hijos”, señaló el exdirector del INE.

En tanto, Facal recordó que en Hungría, por ejemplo, se aplicó la política de dar “determinada cantidad de dinero” para que las personas tuvieran más hijos. La medida, no obstante, “terminó siendo un fracaso” porque no cumplió las expectativas.

Más allá de las experiencias fallidas en otras partes del mundo, Facal hizo hincapié en que la situación local es “casi extrema” y “bastante preocupante” porque está a un nivel similar a las de Japón y Corea.

Asimismo, la historiadora habló sobre la importancia de la inmigración en la población local y contó que, aunque hay leyes que facilitan que las personas puedan llegar a Uruguay, el “problema viene después con la burocracia” y el “cuello de botella” al que se enfrentan, por ejemplo, para acceder a la primera cédula y la residencia.

“El migrante ve que, si no tiene el documento, que lo necesita para alquilar, termina viviendo en una habitación de una pensión con otras seis o siete personas en condiciones terribles. Hay que trabajar en agilizar los trámites y que no tengan esas largas esperas”, puntualizó.

Pero no es el único problema a nivel local que se resaltó en el evento. “Hay menos racismo y xenofobia en Uruguay” que en otros países, aunque esta última “existe, está solapada”.

“Los inmigrantes, por otro lado, ven que ganan más, pero tienen que pagar más de alquiler y en el supermercado, lo que es una limitante que también existe para la población uruguaya, motivo por el cual sigue habiendo emigración”, señaló también Facal.

Faustina Bartaburu en el segundo encuentro de "Los grandes temas del país". Foto: Natalia Rovira.

Hay una “vorágine” de mayor “consumo”

Benedetti, desde el mundo empresarial, habló sobre la necesidad de adaptarse a la nueva realidad demográfica.

“Habrá menos productos para bebés y habrá más productos para gente mayor”, sentenció. En esa línea, contó que una vez escuchó en una conferencia que en Japón se vendían más pañales para adultos que para niños. Pero, según advirtió ayer, es una realidad que no escapa a Uruguay: sucede el mismo fenómeno “de Avenida Italia hacia el sur”.

“En IBF Negocios -la empresa de la que es director general- ya no tenemos empresas para bebés, sino para mascotas. Es la forma de adaptarse. Los chicos parecen no querer ser padres. De repente, en algún momento sí lo eligen. Son las nuevas realidades”, señaló.

Para Benedetti hay otro factor importante: la “vorágine de consumo” del mundo actual, que, a su entender, “es brutal”. El empresario opinó que, con el correr de los años, se “han sofisticado las cosas”, lo que “pesa muchísimo en los jóvenes”. Recordó que en su casa fue un “gran festejo” la instalación del teléfono, cuando tenía unos ocho años. Y lo comparó con la situación actual, en la que hay “cuatro, cinco o seis líneas telefónicas” en un hogar.

“Los jóvenes ven como un desafío lejano tener un hijo y mantener una familia. Cada generación reacciona adecuadamente a los desafíos que se le plantea, y este desafío (vinculado a la vorágine del consumo) no es poca cosa”, añadió.

Ese fenómeno que ve también incluye los viajes, en lo que es, además, una “aceleración del disfrute”. “La otra vez un amigo de mi hijo me dijo que antes de los 30 años había que conocer el mundo. A esa edad conocía Buenos Aires, Río de Janeiro y alguna cosita más. Hoy viaja todo el mundo, mientras que, cuando era niño, lo hacían los ricos”, contó.

Este fue el segundo encuentro del ciclo “Los grandes temas de El País”. El primero se realizó el 1° de octubre y tuvo como eje central la pregunta: ¿Uruguay está condenado a ser un país caro? Se habló sobre regulación, lobbies y reformas.

El ciclo realizado por El País fue posible gracias al auspicio de Toyota, la Cámara de la Construcción del Uruguay, Atlantis Global Investors, Abitab y Montes del Plata. También al apoyo de la Universidad Católica del Uruguay, que permitió la realización del evento en el Auditorio San José, y la Fábrica Italiana.