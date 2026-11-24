A su turno, luego de la exposición del miembro interpelante Federico Casaretto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, brindó sus explicaciones y dijo que efectivamente existió mala praxis por parte de la anestesista Inés Miralles y que eso derivó en el fallecimiento de la paciente Soledad Barrera. No obstante, le respondió al diputado del Partido Nacional, que la acusó de haber mentido en varias instancias, que ella no mentía.

“Al diputado Casaretto le quiero hacer una precisión. Siempre coloque la ética por encima de lo político, muchas veces sin medir los costos políticos”, comenzó.

Para defender su accionar, Lustemberg sostuvo que no existeun régimen sancionatorio para estos tipos de casos. No hay, sostuvo, “ningún baremo o parámetro en el cual basarse al establecer un sanción”.

“No lo tiene la Comisión de Salud y no lo tiene el ministro. Con lo cual el ‘quantum’ de la sanción necesariamente queda encuadrado en la discrecionalidad de quien la dispone, discrecionalidad que por supuesto no puede nunca implicar arbitrariedad ni exceso de poder”, aclaró la jerarca, al tiempo que agregó que las resoluciones pueden ser revisadas —como ocurrió— en caso de reclamo de una parte interesada. En este caso, lo hizo la madre de Barrera y sus asesores legales.

Posteriormente, tras una extensa cita de la normativa y tras explicar las posibilidades de recursar decisiones, Lustemberg se refirió a las diferentes etapas administrativas que tuvo el caso.

En primer lugar, habló de la presentación de la denuncia por parte de Rosario Barrera, y en segundo lugar de la interposición del recurso tras la reducción de la sanción.

“Una tercera etapa que va desde esa fecha y se extiende hasta la resolución del Poder Ejecutivo del pasado 10 de noviembre de 2026”, describió.

En materia política, y más allá de una extensa descripción burocrática, la ministra mantuvo la postura que había sostenido antes de la interpelación y reafirmó que fue ella quien sugirió al presidente de la República volver a imponer a Miralles la sanción de cinco años, sobre la base de los nuevos hechos señalados en el informe jurídico elaborado por Martín Esposto —la sentencia judicial por homicidio culposo de diciembre de 2025—, citado en la resolución presidencial.

“En cuanto a la invocación de hechos nuevos que ameritaron reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta, el presidente adoptó conforme a lo oportunamente sugerido por el MSP la nueva resolución”, reafirmó la ministra, frente a las acusaciones de la oposición de que había sido Orsi el de la iniciativa

No obstante, aunque Lustemberg defendió que la resolución de bajar la sanción, en primer término, era fundada y se trato de un acto administrativo “motivado”, reconoció que pudo incurrir en un “error” al no haber desarrollado los argumentos con el grado de profundidad que hubiera correspondido.

“No tengo inconveniente en reconocerlo en este y en cualquier otro ámbito”, afirmó.

“La motivación para diferir en el ‘quantum’ sancionatorio que fijó la Comisión consistió en argumentos jurídicos y no de fondo. Argumentos que pueden ser compartidos o no, como cualquier decisión que se adopte, pero que se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad, es decir, de las competencias de todo jerarca y que de ningún modo puede interpretarse como arbitrariedad y mucho menos con el propósito de favorecer a la profesional sancionada”, dijo.