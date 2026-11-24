La Policía detuvo este lunes a Luis "Tato" Moyano, quien es considerado como uno de los principales narcotraficantes del país, al punto de ser identificado por el ministro del Interior, Carlos Negro, como un "proveedor de proveedores".

Moyano cayó tras 11 meses de investigación, en los que la Policía reunió 4.000 páginas de evidencia respecto a los delitos de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y lavado de activos.

Según dijeron a El País fuentes de la investigación, se presume que Moyano recibía la droga principalmente de Paraguay y luego la repartía entre otros distribuidores con influencia en el corredor de Ruta 8 hacia Camino Maldonado, lo que abarca, entre otros, los barrios de Punta Rieles y la Chancha.

Los investigadores consideran que Moyano recibía la droga de un narcotraficante uruguayo residente en el exterior cuyo paradero exacto se desconoce.

Esa persona también entregaba droga a Edgardo Fabián Bonino Casto, apodado "El Meo del Marconi", quien fue imputado por delitos vinculados al narcotráfico y armas la semana pasada. Además, se investigan los lazos de Moyano con Sebastián Marset, que continúa detenido en Estados Unidos.

De acuerdo a los investigadores, "Tato" Moyano llegó a controlar unas 100 bocas y manejaba un patrimonio de millones de dólares. Sin embargo, era lo suficientemente hábil para controlar el negocio "sin tocar la droga", señalaron fuentes policiales.

Durante la investigación, la Policía constató que Moyano hizo viajes a Paraguay, Dubai y China. Si bien la investigación está centrada en el tráfico a nivel local, la Policía presume que realizó esos viajes para concretar negocios de exportación de droga.

Moyano vivía en una casa en Solymar adquirida por un testaferro por U$S 300.000. Sin embargo, se sintió cercado por la Policía y hace tres meses se mudó a un apartamento en Guayabo y Roxlo, alquilado a través de una plataforma web. Allí fue detenido este lunes. El apartamento estaba prácticamente sin amueblar.

Operativo

Moyano cayó durante la Operación Aruba, que incluyó además 25 allanamientos en Montevideo, Canelones y Florida. Durante el despliegue fueron detenidas 12 personas, entre los que están familiares de Moyano, su testaferro, y encargados de manejar bocas de droga.

La investigación también incluyó un análisis patrimonial y financiero para determinar el origen, la circulación y el destino del dinero de los investigados, así como detectar posibles maniobras de lavado de activos.

Durante los allanamientos se incautaron más de dos kilos de droga, cinco armas de fuego —dos revólveres, dos pistolas y una escopeta—, 228 municiones y cartuchos, cinco cargadores, 253.904 pesos uruguayos y 1.100 pesos argentinos.

También se incautaron tres vehículos, 26 celulares, dos computadoras, tres grabadores de video, ocho cámaras, un dispositivo de rastreo, un inhibidor de señal, nueve balanzas de precisión y documentación.

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la detención de un narcotraficante al que definió como un “verdadero proveedor de proveedores”, con una fuerte influencia en la zona noreste de Montevideo, donde lo consideró posiblemente el traficante más importante.

El ministro explicó que la organización integraba las nueve principales estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y a hechos de violencia que presentó ante el Parlamento hace poco más de un mes. Aseguró que, con esta operación, ya fueron desarticuladas o descabezadas ocho de esas nueve organizaciones y que solamente queda una como objetivo policial. Agregó que, tras la caída de cada líder criminal, la Policía realiza tareas de inteligencia para identificar a quienes podrían ocupar su lugar.

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, aseguró que la operación permitió desarticular completamente una organización criminal que pretendía controlar numerosas bocas de venta de drogas en Montevideo y otros puntos del país.

Sicario

Negro señaló que Moyano ya era uno de sus objetivos cuando se desempeñaba como fiscal de Homicidios.

En 2024 llevó adelante un juicio contra un presunto sicario que trabajaba para Moyano. El acusado, que entonces tenía 19 años, era señalado como responsable de cuatro asesinatos cometidos entre octubre de 2021 y junio de 2022 en el barrio La Chancha. Negro solicitó una condena de 30 años de prisión y otros diez de medidas de seguridad eliminativas.

Los cuatro homicidios fueron cometidos a tiros y en presencia de niños, algunos de ellos hijos de las víctimas. Uno de los menores, de tres años, recibió un disparo en el cuello durante el asesinato de su padre. Una niña de 11 años que presenció otro de los crímenes identificó al acusado por su rostro y sus tatuajes. Durante el juicio, varios testigos señalaron que el joven trabajaba para Moyano, a quien identificaron como el jefe del narcotráfico en La Chancha. Otros testigos se negaron a declarar por temor a represalias.

Según informó El País en noviembre de 2024, Moyano aparecía mencionado en numerosas investigaciones por narcotráfico y homicidios en La Chancha y sus alrededores, aunque las autoridades tenían dificultades para reunir pruebas contundentes en su contra porque no participaba directamente en la venta de drogas ni en los asesinatos. En aquella época, la Policía también investigaba una posible vinculación de Moyano con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.