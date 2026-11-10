Detienen a "El Meo" y a pareja del narco asesinado en Buenos Aires tras allanamientos por Operación Trazador

La Policía detuvo este martes a “El Meo”, uno de los principales narcotraficantes que controlan el barrio Marconi en Montevideo y que está vinculado a la investigación por la Operación Trazador iniciada en setiembre, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes vinculadas al caso.

Se trata de un nuevo golpe a una banda de ese barrio vinculada a Los Puglia de Villa Española. El detenido era aliado de Andrés Migales, asesinado el pasado 4 de octubre en Buenos Aires por -se presume- una represalia tras los grandes decomisos del operativo.

Según pudo saber El País, en el correr de la tarde detuvieron además a la pareja de Migales -que presenció el asesinato en la habitación del edificio de Buenos Aires y alertó a la Policía- y a otras cuatro personas, entre ellos familiares de "El Meo".

A su vez, el hoy detenido cuenta con similar jerarquía dentro de la organización que el hombre de 38 años asesinado el pasado jueves en un pasaje del Marconi. El homicidio sucedió mientras la Policía ya trabajaba en la zona por fuertes enfrentamientos y balaceras.

Operativo policial por balacera en Marconi. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En los últimos meses se habían ofrecido importantes sumas de dinero por matar referentes de ese grupo. En la Operación Trazador el narcotráfico perdió más de 265 kilos de cocaína y pasta base, unos $ 3 millones, US$ 42.000, vehículos de alta gama, armas y municiones.

Por otro lado, desde el Ministerio del Interior dijeron a El País que continúan los allanamientos en varios puntos de la capital como parte de las actuaciones derivadas del caso Trazador. Por la misma investigación fue condenado en setiembre Pablo Leiva, quien era asesor del nacionalista Gonzalo Gómez.