Piden a Interior detalles de la investigación por filtración de videos del allanamiento en casa de Pablo Leiva

El senador por el Partido Nacional Martín Lema realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer detalles de la investigación interna que la cartera abrió para determinar cómo se filtraron los videos del allanamiento realizado en el marco del caso que involucra a Pablo Leiva , exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez.

En el escrito, al que accedió El País, el senador nacionalista solicitó información sobre si efectivamente se inició esta investigación administrativa vinculada a la filtración de imágenes de la Operación Trazador.

Por otro lado, se solicitó el dato de en qué fecha se dispuso la investigación, resolución o acto administrativo que se dispuso y saber "cuál es su objeto específico, remitiendo copia de la resolución correspondiente".

Lema también busca conocer "qué medidas de protección y resguardo fueron adoptadas respecto de los funcionarios policiales que participaron de la operación y quedaron expuestos como consecuencia de la difusión de las imágenes".

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

"El ministro tiene que cuidar a la Policía"

En diálogo con El País, el senador blanco señaló que "el ministro del Interior (Carlos Negro) tiene que cuidar a la Policía Nacional". "Es inadmisible que funcionarios policiales, en el marco de operativos, tan complejos resulten expuestos por filtraciones. Expuestos en características personales que les pueden generar riesgos. Se puede conocer la identidad de quienes participaron de esos operativos policiales", cuestionó.

"Pedimos información de la investigación administrativa que inició el ministro Negro, cuáles son sus características, si hay mejoras en los protocolos para evitar futuras situaciones. Cómo se va a dar una mayor protección a funcionarios que pueden haber resultado expuestos en filtraciones que ya ocurrieron", añadió. El legislador consideró que "todo eso genera que el ministro debería preocuparse y ocuparse de la filtración que se dio y de evitar futuras filtraciones".

"Un policía que tiene que actuar en un operativo y no tiene la garantía de que su actuación no va a ser expuesta evidentemente es una situación muy negativa. El ministro debe ocuparse del tema y contemplar a quienes pueden haber resultado damnificados y trabajar para evitar futuras filtraciones que puedan seguir generando exposición", concluyó Lema.

Carlos Negro, ministro del Interior, en comisión del Senado. Foto: Leonardo Mainé.

Qué dijo Negro

“Las filtraciones siempre preocupan porque, entre otras cosas, ponen en riesgo muchas veces a los propios funcionarios policiales y a las personas que están en las escenas del crimen”, afirmó el ministro del Interior la semana pasada.

El jerarca también sostuvo que establecer quién estuvo detrás de la divulgación del material suele ser complejo y señaló que una filtración de este tipo “puede constituir delito”.

“Puede ser difícil determinar quién es el autor. A veces son particulares los que acceden a la investigación”, explicó. Negro remarcó que el acceso al contenido de una causa no está limitado únicamente a policías y fiscales. “A veces profesionales abogados también acceden. Pero seguro que nos preocupa”, agregó.

Dinero en efectivo y drogas incautadas tras el operativo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Los videos que motivaron la investigación corresponden al allanamiento realizado en la vivienda de Leiva en el marco de la Operación Trazador y comenzaron a circular públicamente en los últimos días.

En uno de esos registros se escucha a Leiva explicar ante los policías parte de la operativa que realizaba y hacer referencia a la persona que, según su relato, le daba determinadas instrucciones.

La difusión de las imágenes se produjo mientras la Justicia continúa profundizando diferentes derivaciones surgidas a partir del caso, entre ellas una por lavado de activos.