La primera gran reunión que organizó el presidente Yamandú Orsi en la Residencia de Suárez fue el 31 de marzo de 2025. Ese día juntó en una larga mesa a todos los senadores y diputados frenteamplistas. También estaba el secretario de Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y la vicepresidenta Carolina Cosse. La idea era empezar a evaluar los ejes de cara a lo que sería el Presupuesto quinquenal. El encuentro empezó cerca de las diez de la mañana y duró unas tres horas. Para hacer la jornada más llevadera, compraron comida y bebidas a varios proveedores. Gastaron 49.635 pesos.

El dato está en la respuesta de Presidencia a El País en uno de los 63 pedidos de acceso realizados por esta sección a diferentes organismos públicos sobre los gastos de catering y lunch en el Estado durante 2025.

Presidencia está lejos de ser el que más gastó el año pasado —de hecho, se encuentra en el lugar 13 de 52 organismos que efectivamente contestaron; hubo 11 que no lo hicieron— pero la Residencia de Suárez sí es la oficina de Presidencia que más gastó: 682.968 pesos en 52 registros, según los datos del Sistema Integrado de Información Financiera relevados por el Departamento de Contaduría. Es el 34 % del total de Presidencia (1.997.527 pesos en 2025) y casi tres veces lo que gastó la segunda oficina, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Estos datos no incluyen los gastos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que respondieron por separado. La OPP gastó 1.178.394 pesos y la ONSC 151.535.

El gasto más alto en Suárez fue un evento de Orsi con cerca de 500 maestras y maestros el 15 de agosto por los 20 años del Programa Maestros Comunitarios (163.039 pesos), en el que se contrató a Morrón SRL (Panza Comida Casera) por el servicio de asadores, catering y vajilla, además de viandas compradas a Panadería Josefina y refrescos a Tienda Inglesa.

Figura como “un evento privado” la compra de carne en agosto, por 13.845 pesos, a Tomás Magariños SAS (Del Campo, que vende carnes “de autor”). Unos días después harían una nueva compra a esa carnicería por 4.637 pesos.

Yamandú Orsi recibió a los 19 intendentes en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, Foto: El País.

Agosto fue un mes intenso en cuanto a las comidas en la residencia presidencial. El martes 19 pagaron 75.402 pesos a Travel Food Ltda (Alicia Magariños) por un servicio del que no se dan muchos detalles y el miércoles 20 en la noche hubo una cena con todos los intendentes. El menú, según la crónica de El País de esa época, fue asado con vino de Canelones y flan de postre. En el informe de Presidencia no consta compra de carne ni catering ese día.

Ese mes también hubo otro evento con toda la bancada oficialista, que costó 22.659 pesos en alimentos comprados a Macromercado, Tienda Inglesa y la empresa Limafox.

Entre otros gastos de Presidencia, está el catering para el Centro Internacional de Prensa el 1° de marzo (110.044 pesos), comida para el encuentro “Construyendo un camino hacia la igualdad racial” en el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes (29.600 pesos pagados por la Secretaría de Derechos Humanos), un almuerzo de trabajo del presidente Orsi en el bar Santa Catalina (2.216) y una cena de la Junta Nacional de Drogas (19.000 pesos) en el boliche El Barzón.

La mayoría de estas compras, y muchas otras incluidas en este informe, no están publicadas en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) y por lo tanto no fueron consideradas en una nota anterior sobre el tema que El País publicó en esta misma sección el 26 de abril pasado y que se basó en los datos de la agencia.

Los organismos están obligados a publicar sus compras en el sitio web de ARCE solo si hay convocatorias a “procedimientos competitivos” y, en los casos de compras directas, si son superiores a 204.800 pesos en el caso de los gobiernos departamentales y 130.800 para los demás organismos. Algunos organismos igual las publican aunque las cifras sean menores. Otros no.

En aquel informe de abril, basado en la web de la agencia, los gastos en servicios de catering y lunch publicados sumaban 67.195.311 pesos, algo más de 1,6 millones de dólares, según el relevamiento realizado por El País de 578 compras realizadas.

Para tener datos más completos, esta vez El País pidió a 63 organismos públicos —ministerios, Parlamento, entes e intendencias— la información sobre todos los gastos de catering y lunch realizados en 2025, a qué empresas se les compró y para qué eventos. Respondieron 52 y en total suman 87.140.565 pesos, algo más de 2,1 millones de dólares, en 1.538 registros analizados, de los cuales en 11 casos se trata de unidades que informaron que no gastaron y en otros 21 casos no se informó el monto gastado.

Aquí abajo se puede consultar, uno a uno, cada registro y buscar por organismo.

Gastos en catering y lunch del Estado, 2025 Contrataciones informadas por cada organismo en respuesta a pedidos de acceso. Todos los montos en pesos uruguayos; lo informado en dólares está convertido a $ 41,08 por dólar (promedio 2025, BROU). — Total en pesos — Registros — Organismos — Sin monto informado Limpiar filtros Fecha ↑ Organismo Evento Proveedor Monto ($)

De los consultados por El País, no respondió al cierre de esta edición un ministerio (Interior), ocho intendencias (Cerro Largo, Durazno, Flores, Lavalleja, Río Negro, Rivera, San José y Tacuarembó), el Poder Judicial y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Otros respondieron pero sin incluir un monto total: es el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Ceibal, la Intendencia de Salto (remitió a la Rendición de Cuentas donde aparece el rubro “servicios de alimentación” por 366.142 pesos sin detalle) y la Intendencia de Maldonado (respondió con nueve servicios con sus respectivos proveedores y descripciones, pero sin el dato de los montos; se volvió a pedir la información y estaba en proceso).

De la Udelar a la Armada: los gastos del catering estatal

De los 52 organismos que respondieron la consulta de El País, la Universidad de la República (Udelar) es la que llega a un monto total más alto: 12.767.319 pesos, unos 311 mil dólares. Se trata del 14,7 % de todo lo relevado.

Pero, vale aclarar, la respuesta de la Udelar incluye datos de muchas facultades y oficinas diferentes: 24 unidades.

Le siguen UTE (11.970.435 pesos), Banco República (9.194.965), Banco de Seguros (6.413.520), Intendencia de Montevideo (4.861.691), Intendencia de Canelones (4.135.411), Ancap (3.190.736), Ministerio de Defensa (3.172.087), Ministerio de Ganadería (2.775.514) y UTEC (2.663.693).

La lista completa aquí abajo.

Más de un tercio (4.531.616 pesos) de los gastos de la Udelar corresponden a Oficinas Centrales y escuelas dependientes del Rectorado. Allí hay de todo: brindis de fin de año, días del funcionario, congresos y eventos varios.

La Facultad de Agronomía organizó un cierre de año en Sayago cuyo catering costó 262.700 pesos. En Psicología el brindis de fin de año costó 210.173 pesos para 300 personas con catering, refrescos y barra de jugos. En Humanidades hubo 200 invitados, costó 197.250 pesos incluyendo pizzas, postres individuales, refrescos, local y DJ. El brindis de fin de año de la Facultad de Derecho, el único gasto de catering de todo el año, fue para 200 personas, costó 147.990 pesos y se contrató a La Esmeralda: 1.000 sandwiches, 600 canapés (entre otros rouleaux de jamón y palmitos, canapés de caviar, de dátiles con roquefort, jesuitas), 600 bocaditos calientes (desde brochettes a arrolladitos primavera), seis tablas de quesos y fiambres con pancitos saborizados y 12 kilos de masitas.

El cierre de un simposio de Medicina en Rivera incluyó un menú bien tradicional: feijoada, farofa de kale rehogada y panceta, naranja, boniatos asados y ensaladas. De postre, ananá asado y marinado en salsas de especias, servido en salsa caliente de dulce de leche con nueces. Todo costó 175.680 pesos.

Los gastos del Centro Universitario Regional del Este (CURE), en tanto, van desde 1.768 pesos por el día del butiá a 135.500 para las “primeras jornadas sobre infancias y adolescencias en clave local”, denominadas “Veo veo, ¿qué ves?”.

Fachada de la Universidad de la República. Foto: Archivo El País

Como curiosidad, Psicología informa la fuente de cada gasto: algunos eventos, como el III Congreso Internacional, se financian con todas las inscripciones. Otros salen de proyectos o de gastos de la facultad.

El Hospital de Clínicas dice que sus gastos en catering fueron cero, mientras que el Centro Universitario Regional Litoral Norte (Cenur) sede Salto tiene un proveedor casi exclusivo: en un año le pagó 1.032.170 pesos a Manuel Severo Coronel en 19 servicios bajo una misma licitación abreviada.

En el caso de UTE, un solo proveedor concentra la mitad de las contrataciones: tiene 68 de los 142 eventos y 6.261.025 pesos acumulados. Hay una explicación: se trata de la Fundación Parque de Vacaciones, que es parte del ente. Los gastos más grandes son reuniones internas: jornada de planes estratégicos de Gestión Humana (548.749 pesos) y cierre anual de planes de TIC (475.411). UTE indica que todas las actividades tuvieron como objetivo “la realización de reuniones de equipo, seguimiento de planes estratégicos y eventos institucionales”, entre otros temas. En muchos casos se provee servicio de alimentación porque se trata de “jornadas excepcionales” en las que el personal debe trasladarse o realizar su jornada fuera del lugar de trabajo, a lo que a veces se suma la participación de invitados externos.

El Banco República solo informó el monto total, dividido en dos: más de ocho millones de pesos gastados por el área de marketing y un poco más de un millón por el área de gestión humana. El resto de los datos de las contrataciones fueron clasificados como reservados por vincularse directamente a la actividad comercial-bancaria.

El principal gasto del Banco de Seguros (BSE) fue la tradicional megafiesta de fin de año, que suma 4.370.162 pesos, para la que se contrató a Travel Food Limitada. Se invitó a 1.200 empleados en Hangar 33, un enorme salón en Ciudad de la Costa. Como parte del menú hubo aperitivos de bienvenida fríos y calientes, cena con opciones de pasta, carnes, verduras y ensaladas así como opciones dulces. Las bebidas con alcohol las debía pagar cada invitado.

En 2026 el Banco de Seguros no realizará este festejo. Tras la difusión en abril de los gastos del catering, el presidente Orsi ordenó cancelar todas las fiestas de fin de año de organismos públicos, tal como publicó El País el 2 de octubre pasado. ¿El motivo? Una búsqueda de mayor “austeridad”.

El BSE es el único organismo que también envió a El País los datos de 2024, aunque esa información no había sido solicitada. Ese año se gastó 8.994.388 pesos en catering: 40% más que en 2025. Buena parte de la diferencia se centra en el costo de la fiesta de fin de año, que en 2024 había sido 2,44 millones de pesos más cara.

Catering.

La Intendencia de Montevideo (IMM) es el gobierno departamental que gastó más, de los 11 que respondieron. El quinto Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, que se realizó dos días en el Antel Arena y abordó la resolución pacífica de conflictos, concentra una parte importante del gasto: 928.000 pesos.

Una cena en la sala Ernesto de los Campos para el evento Turismo 360 y otra para el foro de paz costaron 217.770 pesos. Las cenas incluyeron cinco estaciones saladas: 300 empanaditas; 600 mini hamburguesas con lechuga, tomate, jamón, queso, huevo, mayonesa y ketchup; 300 “chorizos espeto” con lechuga, tomate, jamón, queso, huevo, mayonesa, kétchup y chimichurri; 300 sandwiches; estación de guiso de lentejas.

Otra compra grande de la IMM fue la ceremonia de retiro de funcionarios por acogerse a beneficios jubilatorios, en el Salón Azul: costó 299.412 pesos pagados a Pombo Marichal Carlos Henry. Hubo siete bocados fríos por persona (sandwiches, canapés, papas rosti) y tres bocados dulces por persona (mini brownies, mini cheesecakes, mini lemon pies).

En la Intendencia de Canelones un tercio de los gastos responden a catering del festival Canelones Suena Bien (1,4 millones de pesos). Una sola compra para ese festival suma 976 mil pesos a Catering Sabores.

En Ancap los gastos en catering por el aniversario 94 superan el millón de pesos entre 528.000 pesos pagados a Palermo S.R.L., 53.680 por 400 helados, 341.600 pesos por 2.500 postres con el logo institucional. También hubo tortas y postres en las plantas del interior.

Público durante el recital de Drexler en "Canelones suena bien". Foto: Estefanía Leal

En el Ministerio de Defensa el gasto más alto fue la celebración del Día de la Armada en la Escuela Naval: 600.850 pesos en una fiesta para unas 500 personas, adjudicada por concurso de precios.

Hubo sándwiches variados, los infaltables jesuitas, pinchos caprese, hojaldres con mousse de salmón, wraps de pollo con hojas verdes y salsa césar, palmitas con queso azul y nuez, tostines con crema ácida y guacamole, pinchos de gnocchis y panceta con salsa de cuatro quesos, brochettes de carne, panceta, cebolla y morrón, entre otros. De postre, pinitos de dulce de leche, mini rogelitas, cubanitos y éclairs. La torta aniversario, con el logo de la Armada, pesó 10 kilos.

El aniversario de la Prefectura, en tanto, costó 235.000 pesos para 140 personas, con 24 bocados salados y cuatro dulces por persona, mesa de antipasto (quesos colonia, fontina, cacciocavallo, brie, camembert, parmesano, philadelphia y de cabra; jamón crudo, lomito ahumado, bondiola, salame, jamón cocido, longaniza, sorpesatta y suprema feteada).

En la Fuerza Aérea, tres compras para el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas suman 628.980 pesos: un lunch en el Club Fuerza Aérea, una cena en Playa Hermosa y un almuerzo para su comité.

Además, el evento para el relevo del comandante en jefe de la Fuerza Aérea costó 250.000 pesos y la adquisición de lunch para el día de la Aviación Militar otros 213.580.

Un auto de la Fuerza Aérea con matrícula civil entra a la base aérea Capitán Juan Manuel Boiso Lanza.

La Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas pagó 104.000 pesos de confitería para un evento de la Comisión de Damas del Ejército, teniendo en cuenta que esta comisión “cumple un rol importante al volcar los recursos obtenidos por este tipo de actividades para los efectivos más vulnerables, particularmente en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas”.

Los festejos de fin de año en el Ministerio de Ganadería sumaron 677.815 pesos, contando una celebración en la sede central, una en cada oficina departamental y dos unidades con su propia celebración (una contrató al Oro del Rhin y otro a Pombo).

En el caso del interior, muchas son compras en supermercados y comercios locales: Ta-Ta, Devoto, un frigorífico en Artigas, la Cooperativa Agraria de Dolores. Entre los gastos más chicos, aparece el apoyo a la séptima edición de la fiesta del jabalí en Arachania, Cerro Largo, con 10.000 pesos.

A diferencia de la Udelar, casi todo el gasto de UTEC es de alimentación para actividades académicas, como posgrados, hackatones, escuelas de invierno y jornadas de investigación. No aparecen grandes fiestas de fin de año, al menos en la información enviada. El evento más caro es la Semana de la Innovación en Melo (27 al 30 de octubre): hubo un concurso de precios por 232.776 pesos (adjudicado a Novo Melgar Matías Nicolás) y después una “ampliación de porciones” de 25.000 pesos. En total, 257.776, casi el 10% de lo que gastó UTEC en el año.

CATERING Cuáles son las empresas más contratadas en el Estado Trisol S.A., La Coruñesa, es el proveedor más contratado en los 1.538 registros analizados: suma 90 compras en 16 organismos. Le siguen Pombo Marichal Carlos Henry (Acuaria) con 80 en 13 organismos y Fundación Parque de Vacaciones con 68, todas de UTE. Pero si miramos el monto, lidera el Parque de Vacaciones con 6.261.025 pesos, seguido por Travel Food Ltda (Alicia Magariños) con 4.539.962 en dos organismos (Banco de Seguros y Presidencia) y tercero Pombo con 3.212.551 pesos. En monto total La Coruñesa es quinta.

Del Palacio Legislativo a la Jutep: los gastos en catering en el Estado

Como tienen autonomía funcional, presupuestal y administrativa, El País consultó en forma independiente a la Cámara de Senadores, Diputados y la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Sumados, llegan a 2.256.201 pesos.

¿Cuánto costaron los eventos del día del funcionario? El de Diputados 162.260 pesos (hubo 900 sandwiches de copetín, 900 canapés de salmón, caviar y dátiles con roquefort entre otros, 720 bocaditos calientes y 12 kilos de masas surtidas), el de la Comisión Administrativa 118.500 pesos y el del Senado 115.139. En el otro extremo, Diputados pagó 6.175 pesos por un coffee break para la proyección del documental Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno.

La Comisión Administrativa informó un gasto de 565.385 pesos para una cena con el viceprimer ministro de China para 40 personas con menú de cuatro tiempos, vino tannat, merlot y champagne. Pero el gasto estuvo a cargo de la embajada china.

En la Administración Central, Casinos del Estado declaró 1.773.890 pesos, dos tercios de todo lo que informó el Ministerio de Economía. Eso incluye unos 60 eventos comerciales en las salas de juego para promocionar fechas especiales, como Carnaval, Halloween, el día de los enamorados, del padre, la madre y los abuelos, la Noche de la nostalgia. En la sala de Fray Bentos por el día de la Madre regalaron “flores para las madres, caramelos, chocolates, bombones”, además de sándwiches, saladitos y masas. En Treinta y Tres el día del brindis de fin de año convidaron al público con torta, saladitos y copetín. Punta Shopping tuvo evento más caro, un lanzamiento de temporada por 109.800 pesos, con mesa de fiambres, pasta, carnes, pizzetas, brochetas y pinchos.

Catering en un evento. Foto: Canva.

El brindis de fin de año de la Auditoría Interna de la Nación (29.960 pesos), incluyó 90 bagels de jamón crudo, 90 francesitos, brioches olímpicos de pavita y dos bandejas con bocados dulces y salados para celíacos, entre otros.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es de los pocos organismos grandes que no registran brindis ni fiestas de fin de año. Los 35 registros son encuentros de trabajo de sus direcciones, la mayoría en el interior. La estrategia sobre situación de calle, por ejemplo, sumó 220.995 pesos en siete compras de catering para llevar adelante el proceso participativo.

Todas las compras de Cancillería fueron realizadas a Palermo SRL, adjudicatario de una licitación abreviada. El catering del ministerio para la transmisión de mando del 1º de marzo costó 517.031 pesos para eventos en Plaza Independencia y Palacio Estévez. El menú salió de lo trillado: había tapas de cordero marinado al romero, vol-au-vent de colchón de verdes y salmón, criollitas de lomo a cuchillo y canastas de verdura y calabaza.

En las jornadas de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública (61.635 pesos) hubo “café 100% arábico”, “mini milanesas de res en pan artesanal”, bocados de tarta de lomito y cheddar y, de postre, “shots individuales de ensalada de frutas sin azúcar” y, como decoración, “frutas de estación que también pueden comer los asistentes”.

El encuentro presentación del plan quinquenal de vivienda de la zona sur (21.585 pesos) incluye la compra de agua y refresco a La Pañalera, lunch de El Abuelo Rotisería y Pastelería, 120 mini pasteles de Sweets y Glamour y edulcorantes de Super Usa Colonia.

En la OPP, las actividades vinculadas al Diálogo Social concentraron 914.882 pesos de gasto.

El gasto más alto de Antel, que básicamente informó eventos comerciales y no internos, fue el cierre de año con clientes empresariales por 749.385 pesos.

El Banco Hipotecario organizó el brindis de fin de año más caro por persona: costó 778.000 pesos para unos 200 invitados. El Banco Central, mientras, gastó 38.720 pesos en la presentación del retrato del expresidente del ente con 600 bocados, tres kilos de masas y refrescos.

La Fiscalía General pagó 878.063 pesos en 21 registros y casi la mitad del dinero se fue en festejos, entre brindis de fin de año en Montevideo y el interior y celebración del día del funcionario.

La Corte Electoral compró cuatro botellas de whisky Johnnie Walker Black (8.600 pesos) para atender a las delegaciones internacionales la noche de las elecciones departamentales.

Catering en un evento. Foto: Canva.

Más de la mitad del presupuesto de Paysandú se fue en el catering para la Semana de la Cerveza. Rodelú, por ejemplo, cobró 128.595 pesos de almuerzos y cenas de La Vela Puerca, Valentino Merlo, La T y La M, La Decana, Graduados y Voces de Oro y Platino. Doña Maruja Restaurant facturó 39.050 pesos para el almuerzo en el anfiteatro para los técnicos de María Becerra y cenas de todo el grupo; también 18.000 por la cena y almuerzo de Ratones Paranoicos. Xime Dulces Creaciones cobró 144.268 por catering para María Becerra, Rusherking, La Nueva Escuela, Bailando se Mueve Paysandú, No Te Va Gustar, Ratones, La Vela Puerca, La Milonguera, Luciano Pereyra, Abel Pintos y Natalia Camilo.

En Soriano Panadería Rufo’s de Mercedes es la proveedora mayoritaria (14 de 24 registros) y el gasto en catering para el concurso de las Reinas del Carnaval sumó 56.852 pesos. La Secretaría de Turismo compró 18 kilos de bizcochos a la Panadería San Antonio para el Encuentro Internacional de Escultores.

La Intendencia de Artigas gastó 98.500 pesos en el catering para un único evento: Premios Matías González “León de Maracaná”, un reconocimiento deportivo anual. El servicio lo dio Mercado del Chef: tablas de fiambres y quesos, sándwiches surtidos, brusquetas, scones rellenos, mini pitas, arrolladitos primavera, croquetas y bastones de muzzarella.

En Colonia la ceremonia de despedida del intendente Carlos Moreira el 12 de julio costó 139.520 pesos: 200 invitados, tablas de fiambres y quesos, sándwiches, empanadas, tarteletas de frutas, massini, chajá y bombas.

Pero hay excepciones entre tantos sándwiches y masas. Un organismo de 52 informó que no gastó un solo peso en catering durante 2025: la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Visualización de datos: Faustina Bartaburu