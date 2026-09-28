Fiscal de Lavado decidió abrir una investigación por el caso de Pablo Leiva tras recibir nueva información

El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una investigación a partir de la información surgida del caso de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez condenado en el marco de la Operación Trazador. Fuentes del caso confirmaron a El País que Rodríguez tomó la decisión luego de recibir elementos sobre los movimientos de dinero vinculados al condenado.

La resolución se adoptó después de que el fiscal mantuviera este lunes una reunión con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, según informó La Diaria y confirmó El País. En esa instancia le transmitieron información sobre el circuito utilizado para mover dinero proveniente del narcotráfico. La investigación apuntará ahora a profundizar el recorrido de esos fondos y las operaciones realizadas a través de casas de cambio y locales de cobranza.

Entre los puntos que quedaron bajo la lupa aparece un local de cobranzas propiedad de la esposa del dirigente nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos Jorge Gandini, al que Leiva concurría habitualmente. Gandini sostuvo públicamente que el condenado únicamente acudía al comercio a pagar facturas —entre ellas obligaciones de dos empresas constructoras— y negó que allí se realizaran maniobras de lavado. También se puso a disposición de la Fiscalía.

El 23 de setiembre, desde Fiscalía se había comunicado que al momento de la condena de los tres involucrados en la Operación Trazador no surgían de la carpeta elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado, pero aclaró que cualquier información nueva debía ser remitida a la Fiscalía especializada en Lavado de Activos.

Pablo Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, y tráfico interno de municiones. La Operación Trazador permitió incautar más de 265 kilos de cocaína y pasta base, unos $ 3 millones, US$ 42.000, vehículos de alta gama, armas y municiones.