"No lo manejamos profesionalmente": la autocrítica de Santiago Gutiérrez sobre el caso del edil Gonzalo Gómez

Santiago Gutiérrez Silva, dirigente e integrante del Directorio del Partido Nacional, afirmó este martes que su fuerza política hizo un "mal manejo de una situación de crisis" con el caso del edil Gonzalo Gómez, luego de uno de sus asesores, Pablo Leiva, fuera condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones en una causa vinculada al narcotráfico.

En entrevista con En Clave País, Gutiérrez dijo que hubo un "manejo tardío" del asunto en la interna blanca: "Demoramos más de lo que deberíamos".

"No lo manejamos profesionalmente como deberíamos", expresó y señaló no solo una demora sino que debió haber "una sola voz" y no varias. "El partido tiene una institucionalidad", expresó y cuestionó "que saliera todo el mundo a decir opiniones al respecto". "Las agendas personales en este tipo de cosas no tienen ningún tipo de interés", apuntó.

Autocrítica en la interna del Partido Nacional por la vocería en el caso Gómez

El Partido Nacional busca darle cierre al episodio que tiene como protagonistas a Gómez y quien supo ser su asesor, el condenado Leiva. El Directorio resolvió, por un lado, suspenderlo por dos años, lo que implica que deja de integrar este órgano. Pero, además, declaró que "debería apartarse" de la Junta Departamental mientras dure la sanción. Se escribió en condicional porque se entendió que no lo pueden obligar.

El caso de Gómez, que no está señalado en la causa judicial, escaló luego de que él mismo reconociera en rueda de prensa que desde la Junta Departamental se le pagaba a Leiva un sueldo como si fuera su asesor, que ascendía a unos $ 52.000 nominales, pero que él no le había asignado tareas, y por tanto no trabajaba a pesar del ingreso que recibía.

Santiago Gutiérrez Silva en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Gutiérrez afirmó que comparte las decisiones adoptadas por el Directorio, porque fueron por "unanimidad". "A Gonzalo lo conozco hace mucho tiempo y sé de su capacidad de trabajo y sus buenas intenciones pero cometió un error y cuando uno asume responsabilidades políticas hay cosas que trascienden lo que es justo e injusto humanamente", señaló, aunque pidió "separar" este caso, que debe según él solo tomarse por el lado de la ética ya que "no hay asuntos legales de por medio, Gonzalo no es indagado ni testigo en ninguna causa".

"Reconoció haber contratado a un asesor que no tenía funciones ni tareas asignadas durante diez meses y había cobrado las retribuciones, ameritaba la sanción", explicó.

De todas formas, Gutiérrez indicó que "lo que está detrás" de este asunto "es un problema de mucho tiempo que nadie quiso encarar y que generó este sistema podrido de cómo se usan las partidas en las Juntas Departamentales".

Santiago Gutiérrez Silva en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

El debate por el régimen de los ediles y la iniciativa que preparan los blancos

Para el dirigente blanco, una parte del problema se solucionaría si los ediles fueran asalariados, no como actualmente, que reciben una serie de beneficios económicos pero no un sueldo específicamente.

"El caso de Montevideo es especialmente obsceno. Hay que cambiar esto", dijo y aseguró que Martín Lema, como presidente de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, junto a un grupo de ediles y técnicos "van a empezar a trabajar para presentar una propuesta".

"Transformar esto es difícil, seguramente haya que modificar la Constitución. Quizás se pueda hacer una ley interpretativa. Tenemos que mirar para adelante porque si no el problema sigue y por algo nadie de otros partidos comentó mucho sobre el tema", dijo en referencia a que probablemente otros partidos tengan situaciones similares en sus respectivas internas.

"Uno no le puede pedir a un edil que sea honorario, es ese el atraso que tenemos. Queremos políticos profesionales pero pagarles como si no fueran, o en este caso no pagarles. Es un poco extraño", reclamó.

"Gonzalo transparenta un sistema extraño en el que los ediles son honorarios, no perciben ingresos pero perciben, pero sí pero no. Manejan las partidas de Secretaría de una forma extraña. Creo que Gonzalo, a veces presionado por cómo funcionan las cosas y no pelearse con nadie, o un poco por inexperiencia, cometió varios errores en su conferencia de prensa", aseveró Gutiérrez.