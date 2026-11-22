En la pulseada eterna entre la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), hay un elemento que amenaza con profundizar el enfrentamiento: el nuevo sistema de contenedores intradomiciliarios que impulsa la comuna.

Por ahora, el modelo predominante sigue siendo el de los contenedores instalados en la vía pública, que ha presentado graves problemas en los últimos días. Estas dificultades han llevado a grandes cruces entre las partes, que se echan la culpa una a la otra.

A este escenario se sumó días atrás una denuncia de persecución sindical presentada por Adeom, una nueva señal de que la relación entre el intendente Mario Bergara y el sindicato dista de atravesar un buen momento.

La distancia entre ambas partes condicen con el esfuerzo que llevó alcanzar un convenio colectivo. Las autoridades y la dirigencia sindical habían llegado a un preacuerdo en la Nochebuena del año pasado, pero los trabajadores afiliados lo rechazaron en dos oportunidades. El conflicto se prolongó durante varios meses, hasta que en mayo de este año se aprobó, al fin, una nueva formulación del convenio.

Siete meses después, sin embargo, la intendencia y Adeom volvieron a distanciarse. Bergara llegó a hablar de un "conflicto solapado" y responsabilizó al sindicato por los problemas de limpieza, al acusarlo de realizar asambleas "todos los días".

Adeom salió a desmentir al intendente y negó estar llevando adelante medidas sindicales más allá de la decisión de no realizar horas extras. Pero en la comuna hay quienes interpretan las últimas acciones del sindicato —entre ellas, la propia denuncia por persecución sindical— como una respuesta a los cambios que se están procesando en el área de Limpieza y, en particular, a una modificación de la correlación de fuerzas dentro de ese sector.

Desde el sindicato, en tanto, advierten sobre una "amenaza" a la actividad sindical.

El nuevo sistema

La administración Bergara está implementando un nuevo sistema de recolección de basura con el objetivo de retirar gran parte de los contenedores de la vía pública y reemplazarlos por contenedores intradomiciliarios. Estos recipientes, que se recogen casa por casa, ya están funcionando en barrios como el Cerro, Capurro y Carrasco.

Para vaciarlos, la intendencia utiliza camiones de carga trasera, en lugar de los de carga lateral —que son los que se usan para los contenedores de la vía pública—.

Estos camiones se encuentran fácilmente en el mercado. La intendencia puede —y lo está haciendo— contratar empresas si Adeom realiza paros o asambleas.

Las consideraciones en cuanto a que se trata de una "amenaza” las hizo el presidente de Adeom, Julio Cameto.

“Es coaccionar al movimiento sindical el hecho de poner sobre la mesa la posibilidad de que, ante una acción gremial o sindical, se utilice automáticamente un sistema privado”, declaró a El País.

Cameto aseguró que a la intendencia le sale más caro contratar empresas privadas y que, además, sus trabajadores cumplen las tareas en condiciones de “precariedad”. Sostuvo que los contenedores intradomiciliarios se recogen con camiones que los levantan, pero que los trabajadores de las empresas privadas realizan esa tarea sin las condiciones de seguridad necesarias.

En cualquier caso, con los contenedores de la vía pública, que siguen representando el modelo más extendido en la capital, la intendencia no tiene esa posibilidad.

Como reconoce Cameto, cuando ha habido medidas sindicales, lo que ha hecho la comuna es limpiar alrededor de los contenedores o retirar parte de su contenido, sin poder vaciarlos por completo. El mapa de la ciudad muestra que, muchas veces, el desborde de la basura fue algo que se hizo presente.

Asamblea de Adeom donde se aprobó el convenio colectivo con la intendencia de Mario Bergara Estefanía Leal

El presidente de Adeom también apuntó contra el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou. Este le había dicho a los trabajadores que en el caso de que hubiera problemas con los funcionarios, se buscaría un "plan B" que los incluyera a ellos también. Sin embargo, dijo que si no funcionaba esa segunda solución, irían por empresas privadas.

“No nos interesa pasar a manos privadas, pero tampoco queremos que el vecino quede de rehén”, dijo Herou en Desayunos Informales (Canal 12).

Pero, según Cameto, la intendencia ha contratado privados sin intentar antes acordar con los trabajadores. “Nos ha pasado de hacer asambleas de dos horas y que no exista ese plan B. Automáticamente se enviaba a una empresa privada”, dijo el sindicalista.

Refuerzo con privados

Más allá de los contenedores intradomiciliarios, la intendencia está recurriendo temporalmente a privados para reforzar la limpieza en general.

La recolección de los contenedores de la vía pública sufrió graves problemas los últimos días, con puntos por los que la intendencia no pasó durante seis jornadas o más. Las autoridades se lo han atribuido a presuntas asambleas constantes de Adeom, a la decisión sindical de no hacer horas extras y al alto ausentismo.

La intendencia busca ahora normalizar el servicio y, mientras tanto, está trabajando con privados para mejorar el estado de las zonas más afectadas.

“Sumamos maquinaria pesada, camiones de distintos tipos, cuadrillas, un montón de recursos privados que están recorriendo intensamente todo Montevideo y se va a ir mejorando”, dijo el director de Desarrollo Ambiental este jueves en rueda de prensa.

Herou añadió que esto se va a sostener hasta pasadas las fiestas —un periodo en el que el sistema se suele resentir—.

Basura. Un problema que se arrastra desde hace años, en todos los barrios de Montevideo, y que está presente en muchos de los reclamos. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

El jerarca hizo hincapié en que no están privatizando la limpieza, pero aseguró que utilizarán todos los recursos a mano cuando se necesite.

“Ante situaciones complicadas como la que estamos atravesando, convocamos actores privados para que aporten en lo que es la limpieza de la ciudad”, afirmó Herou. Y añadió: “Queremos que la ciudad esté limpia y que las vecinas y los vecinos no queden en el medio de miradas distintas sobre un tema”.

Solo 3 mil contenedores

La gran apuesta del gobierno de Bergara es cambiar el sistema de recolección de basura. Bajo el entendimiento de que el modelo de contenedores en la vía pública está colapsado, la intendencia está entregando contenedores intradomiciliarios e intraprediales en los barrios donde eso sea posible.

Entrega de contenedores intradomiciliarios en Carrasco Intendencia de Montevideo

A grandes rasgos, en las zonas más céntricas se mantendrán los contenedores de la calle y en el resto del departamento funcionará el nuevo sistema.

Actualmente hay casi 60 mil hogares con este nuevo modelo y la intención es que para el final del periodo haya 500 mil.

En paralelo, se están retirando contenedores de la calle. Cuando asumió Bergara había 11.800, ahora se bajó a 10.500 y el objetivo es que eventualmente queden unos 3 mil.

¿Se podría privatizar?

Aunque la intendencia contrata empresas para algunas tareas de limpieza y eventualmente también para retirar contenedores intradomiciliarios, se niega a privatizar el servicio.

En tanto, desde la oposición, el Partido Nacional insiste con que esa es la solución y cita casos como el de Maldonado o Rocha.

Bergara ha dicho que en Montevideo no se podría hacer porque no hay empresa que pueda hacerse cargo de vaciar 4.500 contenedores a diario, como hace la intendencia cuando todo funciona bien. En cambio, fuentes del sector privado han dicho a El País que en realidad es posible.