Con el fenómeno de El Niño ya en la región, Montevideo tiene 15 escuelas en riesgo de inundación y 215.000 personas que viven en áreas expuestas a un “caso extremo”, según una comparecencia de la Intendencia de Montevideo en la Junta Departamental.

Convocadas por la Lista 22 del Partido Nacional, las autoridades de la comuna concurrieron para hablar sobre cómo se prepara el departamento ante las lluvias intensas y los vientos fuertes que posiblemente genere este fenómeno climático.

El prosecretario Diego Olivera, quien encabezó la delegación, dijo que no se puede saber “exactamente” cómo El Niño afectará a la capital, pero que se están preparando para un “evento de peores características”.

“Si luego no sucede, bien; estaremos contentos de que así haya sido”, dijo en la sesión del pasado 5 de noviembre, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Olivera señaló que la intendencia tiene mapeados los puntos más problemáticos y subrayó que las zonas de “mayor exposición” son las cuencas del Miguelete, del Pantanoso y de los arroyos Toledo y Carrasco.

Además, apuntó a la costa de Montevideo. “Esa costa hermosa, que es uno de los patrimonios que tiene nuestro departamento, pero que también tiene riesgos específicos, sobre todo vinculados a los temporales de viento sur”, sostuvo Olivera.

En un "caso extremo"

Durante la sesión, el prosecretario se refirió a un posible “caso extremo”: un temporal de tipo TR100, lo que significa que existe un 1% de probabilidad de que ocurra en un año. Para ese escenario, Olivera enumeró cuántas personas podrían verse afectadas.

Explicó, además, que la intendencia cruzó información del último censo y encontró que hay 215.000 personas en segmentos censales que se superponen con zonas inundables.

En esas áreas, el perfil de la población presenta una mayor vulnerabilidad social que el promedio de la capital. “Hay 16.144 personas con dos o más necesidades básicas insatisfechas”, dijo Olivera.

Viven también allí 41.800 menores de 14 años, 18.600 ancianos de más de 71 años y 13.682 personas con algún tipo de discapacidad.

El prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera, presentando el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 en la Junta Departamental Cuenta de X de Diego Olivera

Las 15 escuelas

El edil Diego Ruiz, de la Lista 22, quien convocó a la intendencia, aportó un dato clave sobre los centros educativos. Dijo que hay 15 escuelas en riesgo de inundación, de acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) de 2024.

Los riesgos son de distinto tipo y algunos centros educativos presentan más de uno. Ocho tienen riesgo por drenaje pluvial, ocho por cercanía a cañadas y tres por proximidad a riberas. Por ejemplo, la escuela N.º 307 Margarita Xirgu, de Paso de la Arena, presenta los tres tipos de riesgo.

Cuando llegó su turno de hablar, la directora de Desarrollo Social, Graciela Villar, dijo que el dato aportado por Ruiz les permitía trabajar en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y evaluar qué medidas podían tomar “para evitar estas cosas”.

Como la comparecencia en la Junta fue días atrás, El País consultó a la intendencia si efectivamente se había comenzado a trabajar con la ANEP en estas escuelas.

Desde la comuna respondieron que los centros educativos están incorporados al monitoreo que realiza la intendencia por El Niño y que, en ámbitos como el Cecoed y el Comité Departamental de Emergencias, se está revisando la situación de estos centros en general.

Además, aseguraron que la Intendencia realiza “tareas preventivas” en las zonas inundables, incluido el entorno de estas escuelas. Ante los pronósticos de lluvias intensas, señalaron que limpian las bocas de tormenta, las cañadas y los puntos críticos.

Por otra parte, comentaron que, si bien la intendencia se encarga del mantenimiento del drenaje, las condiciones edilicias dependen de la ANEP.

También dijeron que, aunque el estudio advierte que estas escuelas tienen riesgo de inundación, no las incluye entre las prioritarias a nivel nacional.

¿Qué medidas tomó la intendencia?

En la Junta Departamental, las autoridades dieron detalles sobre cómo se prepararon y cómo continúan preparándose ante El Niño.

El prosecretario Olivera dijo que recorrieron las cuencas en las que están enfocando sus esfuerzos y que trabajaron en cunetas y bocas de tormenta obstruidas por basura. Además, retiraron 130 árboles con “riesgo de caída” y realizaron podas y tratamientos a otros 746 ejemplares.

Por otro lado, Olivera señaló que, si bien Montevideo no es un departamento que suela necesitar “evacuaciones masivas”, tienen previstos lugares para alojar a las personas desplazadas.

Árbol caído en El Prado tras el paso de un ciclón extratropical Foto: Leonardo Mainé

La intendencia tiene una casa en Peñarol y otra en La Unión en la que hay plazas para 56 personas. Además, se está trabajando en otra vivienda más, pero en el Municipio A.

También están manejando otras opciones para el caso de que se necesiten más lugares. Por ejemplo, estarán a disposición las unidades militares y hay además 24 clubes y gimnasios, en predios que la intendencia les dio por concesión, que eventualmente se podrían usar como alojamiento.