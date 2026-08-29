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Noticias de Inundaciones en El País Uruguay

OSE

OSE exonerará de la tarifa de agua y saneamiento a las familias evacuadas por las inundaciones

El País
Servicios
29/08/2026, 13:00
 · 
Por El País
Inundaciones en Montevideo

UTE dará prórroga de facturas a damnificados por inundaciones mientras se estabiliza el nivel de los ríos

El País
Servicios
21/08/2026, 12:56
 · 
Por El País
Así se encuentan este martes las zonas aledañas al estadio Ubilla tras las lluvias copiosas en Melo.

Departamentos azotados por las fuertes lluvias ya registran inundaciones: hay evacuados y rutas cortadas

El País
Sociedad
18/08/2026, 10:11
 · 
Por El País
Inundaciones en Florida

El Súper Niño: la región todavía está a tiempo de prepararse

CAF - Banco de Desarrollo
Exclusivo suscriptores
06/08/2026, 04:00
 · 
Por CAF - Banco de Desarrollo
Inundaciones en Florida

Súper Niño: gobierno prevé dos meses críticos por inundaciones y prepara protocolos para zonas más sensibles

El País
Política
27/07/2026, 04:10
 · 
Por El País
Inundaciones

Viene el súper Niño: productores definen qué sembrar, vecinos venden sus casas y municipios piden dinero extra por daños

Karen Parentelli
Qué pasa
20/07/2026, 03:30
 · 
Por Karen Parentelli
Personas caminan sobre las vías del tren anegadas durante fuertes lluvias en Vasai, en las afueras de Bombay (India)

Tragedia en India por inundaciones: 13 muertos y alerta roja por intensas lluvias monzónicas

El País
Mundo
06/07/2026, 12:16
 · 
Por El País
Un hombre lleva a su gato a través de una carretera inundada en Wellampitiya, en las afueras de Colombo

Inundaciones causaron unas 600 muertes y centenares de desaparecidos en el Sudeste Asiático esta semana

Fabiana Culshaw
Mundo
30/11/2025, 03:30
 · 
Por Fabiana Culshaw
Inundaciones en Vietnam

Asciende a 90 el número de personas muertas en Vietnam por las lluvias torrenciales

Santiago Magni
Mundo
23/11/2025, 17:13
 · 
Por Santiago Magni
inundaciones en el oeste de Buenos Aires

Lluvias extremas desde hace meses y falta de obras dejan a la Pampa argentina bajo agua

Oscar Vilas
Mundo
10/11/2025, 02:08
 · 
Por Oscar Vilas
Hotel inundado en la Florida por lluvias repentinas

Inundaciones repentinas en la Florida: un hotel de lujo quedó bajo agua y hay carreteras arrasadas

Lorena Zeballos Báez
Estados Unidos
28/10/2025, 09:30
 · 
Por Lorena Zeballos Báez
México

Más de 30 muertos por intensas lluvias en cinco estados de México, con afectaciones en 117 municipios

Fabiana Culshaw
Mundo
12/10/2025, 02:15
 · 
Por Fabiana Culshaw
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