OSE exonerará de la tarifa de agua y saneamiento a las familias evacuadas por las inundaciones

En un comunicado publicado el viernes 28 de agosto de 2026, el directorio de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) resolvió la exoneración del 100 % del pago de la tarifa de agua y saneamiento para todos los usuarios evacuados y autoevacuados como consecuencia de las inundaciones.

La medida incluye a todas las zonas afectadas dentro del territorio, aunque el organismo aclara un requisito fundamental para acceder a la bonificación.

Los usuarios que busquen acceder a este beneficio deben estar debidamente registrados ante los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) de sus respectivas localidades.

Aquellos usuarios que cumplan con el registro tendrán la bonificación total sobre los cargos fijos y variables correspondientes a los servicios de agua potable y saneamiento que brinda la empresa pública.

El Directorio de OSE resolvió exonerar del pago de la tarifa a los usuarios evacuados y autoevacuados como consecuencia de las inundaciones. Foto: Gerencia de comunicación de OSE.

Otras medidas de OSE en relación a las inundaciones

Según explica el comunicado publicado por el organismo, esta exoneración tarifaria se suma a la postergación de los vencimientos de las facturas de agua por 60 días para aquellas personas afectadas en el marco de las inundaciones en el litoral del país, anunciada sobre principios de esta semana.

Desde el organismo se señala que esta serie de resoluciones forman parte de las acciones que la institución implementa para atender las consecuencias de las inclemencias meteorológicas, particularmente tras la llegada del fenómeno de El Niño.

OSE además anunció que se conformó un Comité de Emergencias con el objetivo de fortalecer la capacidad de prevención y respuesta, además de la coordinación entre diferentes organismos a raíz de esto.

En ese contexto, según se indicó en el último comunicado publicado, se continuará monitoreando la evolución de las inundaciones en todo el país, coordinando intervenciones junto al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), los Cecoed y las demás instituciones públicas que participan de la atención de la emergencia.