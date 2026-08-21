Nuevo marco tarifario de OSE: se propone dar estímulos al ahorro y penalizar el consumo en exceso

OSE se plantea “modernizar” el marco tarifario que es del “año 1969” y ha tenido varios “parches”, para que también “desincentive” el consumo “desmedido” de agua. Así lo planteó el presidente de la empresa pública, Pablo Ferreri en el programa Quién es Quien de Diamante FM y canal 5.

“Vamos a modernizar el marco tarifario de OSE” que “es de 1969” y “vaya si han cambiado las cosas”, dijo Ferreri. “Esperamos sobre fin de año tener un nuevo marco tarifario, no para recaudar más, sino para incorporar cuestiones que en 1969 no eran necesarias, como por ejemplo premiar a aquellos que consumen agua de manera eficiente, y dentro de estándares racionales. y desincentivar a aquellos que tienen un consumo desmedido de agua”, explicó.

“Por ejemplo, si decís que el estándar para una familia tipo son 15 metros cúbicos (de agua) mensuales y hay alguien que consume en su casa 40 metros cúbicos, pasar de 15 a 40, tiene que tener un desincentivador”, indicó Ferreri.

El actual presidente de OSE, Pablo Ferreri. Foto: Darwin Borrelli

Si bien hoy hay franjas tarifarias, el presidente de OSE dijo que “hay que repensarlo todo”.

“Más que una solución concreta, lo que hay que pensar es: hay que dar estímulos a aquellos que utilizan de manera eficiente el agua y desestímulos a los que tienen un consumo irresponsable. Tiene que haber un desestímulo a que eso ocurra, porque el agua la tenemos que cuidar. Eso yo creo que es un cambio de paradigma que ocurrió en el 2023” con la sequía y los problemas de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana, expresó Ferreri.

En ese sentido, planteó que trabajan con técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con experiencia internacional en la materia.

“La idea de un nuevo marco tarifario es adecuarlo a la realidad actual. No esperamos recaudar un peso más ni un peso menos”, señaló Ferreri.

Apuntó que lo que se busca es que si alguien hace un consumo desmedido, se vea desincentivado por la tarifa a ello y por ende se adecue a lo que es un consumo eficiente, no que siga consumiendo en exceso y entonces OSE recaude más.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Ferreri señaló que desde 1969 hasta ahora al esquema tarifario de OSE se le han ido “haciendo un montón de parches”.

“Todos esos parches hay que, por una vez, tomarse el tiempo necesario para estudiarlo a fondo y hacer algo que esté acorde a la realidad del siglo XXI”, concluyó.

El presidente de OSE dijo que el ente también trabaja en nuevas formas de vincularse con los consumidores como por ejemplo WhatsApp.