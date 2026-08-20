El 57% desaprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi y 26% la aprueba, según encuesta de Cifra

La consultora Cifra presentó este jueves una encuesta de evaluación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Un 26% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 57% desaprueba, mientras que un 10% ni aprueba ni desaprueba. Además, hay 7% que no opina, señaló Mariana Pomiés, directora de Cifra que presentó la encuesta en Telemundo (Canal 12).

Por partido y evolución

Cuando se filtra por partido político, entre votantes del Frente Amplio (FA) la aprobación es 48%, desaprobación 32%, ni aprueba ni desaprueba un 13% y no opina un 7%. En la coalición la desaprobación es de 80%, ni aprueba ni desaprueba un 6% y un 8% aprueba. Además, un 6% no opina. "Sigue siendo muy sesgada la evaluación de la gestión", expresó Pomiés, cuando se hace referencia a las diferencias según el voto.

Cuando se analiza la evolución de la evaluación, hay un leve repunte si se compara con la última medición (de junio de 2026), cuando la aprobación del mandatario era de 20%. "Había tenido una baja abrupta a principio de este año. Ahora mejora, el crecimiento de 20% a 26% está por encima del margen de error", aseveró la directora de Cifra.

Sobre esa mejora, Pomiés dijo que "es difícil medirlo con una sola encuesta", por lo que habrá que esperar otras evaluaciones. "Creo que hay una serie de factores que pueden estar incidiendo. El gobierno tomó con seriedad el tema de las encuestas y ha salido en dos niveles: el Frente Amplio con el ´Frente te escucha´, recorriendo el país, y el gobierno ha hecho un intento por cambiar cómo se estaba comunicando y por mostrar algunas cosas más. El presidente ha respondido menos a las preguntas de los periodistas, tratando de limitarse al evento donde estaba, lo que ayuda", dijo la politóloga.

Pomiés expresó que hubo una mejora "entre los votantes del FA" y consideró "efectiva" la estrategia de "salir a hablar con los votantes" que está haciendo la fuerza política.

Cuando se mide la popularidad de Orsi, el mandatario recoge 42% de antipatía, 43% de simpatía y 15% no opina. Por partido, en el FA tiene una simpatía de 71%, antipatía de 19% y no opina un 10%. Entre la coalición la simpatía de 17%, antipatía de 63% y un 20% no sabe o no opina.

Por otro lado, Pomiés señaló que "son buenas noticias para el presidente y el gobierno que lo que se está haciendo parece tener cierto efecto positivo que podrán mantener en el tiempo, repetir o continuar e ir por la línea que han ido caminando ahora".

El presiente Yamandú Orsi en el Congreso de Intendentes. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 1 y 18 de agosto. Cuenta con 1.000 casos de muestra y es representativa de todo el país.