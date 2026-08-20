Fiscal acusa a Jorge Díaz de “indebida injerencia” y de querer incidir en quién llevará adelante casos clave

El fiscal de Flagrancia de 5to Turno, Diego Pérez, respondió dichos del prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y lo acusó de realizar una “más que evidente indebida injerencia” mediante sus declaraciones sobre la Fiscalía de Delitos Económicos. Además, sostuvo que sus palabras constituyen una “demostración de poder” que busca incidir sobre el fiscal que finalmente sea designado para encabezar esa sede, que lleva adelante investigaciones clave para los intereses del exfiscal de Corte.

En declaraciones realizadas a El País, Pérez respondió a las afirmaciones realizadas por Díaz en La Diaria Radio. Allí consideró “razonable” que Pérez no asumiera en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno y aseguró que esa decisión “le va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”.

Díaz también cuestionó que esa sede lleve tres meses sin un titular y calificó la situación como una decisión de gestión que no parece “razonable”. La Fiscalía permanece vacante desde que su anterior titular, Alejandro Machado, fue trasladado en mayo a la nueva Fiscalía de Cibercrimen.

Por su parte, Pérez afirmó que la valoración de Díaz “proviene de alguien que tiene marcados intereses específicos "que “vician su opinión” y determinan que no pueda considerarse objetiva.

La Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno investiga, entre otros asuntos, el caso Cardama, a partir de la denuncia presentada por el actual Poder Ejecutivo por la contratación de dos patrulleras oceánicas durante la administración de Luis Lacalle Pou. También tiene a su cargo la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, la destrucción de documentación vinculada al caso del pasaporte de Sebastián Marset y República Ganadera.

“Una demostración de poder”

Pérez sostuvo que las declaraciones de Díaz no solamente estaban dirigidas contra él.

“Claramente los comentarios formulados se inscriben en una muestra o mensaje de demostración de poder”, afirmó. Según el fiscal, lo más grave “no es que me incluyan y que estén dirigidos a quien habla, que no va a asumir”, sino que también tendrían la intención de “incidir sobre el fiscal que en definitiva sea designado”. "Todo eso conlleva una más que evidente indebida injerencia”, concluyó.

Pérez también aseguró que la preocupación de Díaz tiene una explicación personal: "Al doctor Díaz le consta de sobra que nunca hemos sido permeables a ningún tipo de presión. Y eso él lo tiene muy claro”.

El fiscal rechazó que su decisión de permanecer en Flagrancia pueda considerarse una marcha atrás o un resultado provocado por la resistencia política que generó su posible traslado. Según explicó, cuando a fines de mayo recibió la propuesta de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, acordó que solamente asumiría después de culminar determinadas investigaciones que se encuentran avanzadas y que no podría trasladar consigo a Delitos Económicos.

Como las condiciones bajo las cuales había aceptado no llegaron a concretarse, resolvió permanecer en Flagrancia. Pérez agregó que la vacante no fue cubierta durante estos tres meses precisamente porque se esperaba que pudiera finalizar esas actuaciones. “Eso no es lo mismo que decir que existió una supuesta marcha atrás”, afirmó.

Una de las investigaciones que Pérez pretendía concluir es la que involucra al exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya. El fiscal acusó al exjerarca frenteamplista de tres delitos de abuso innominado de funciones y pidió una pena de 22 meses de prisión.

Pérez aseguró que su versión puede ser corroborada por personal de la Unidad de Litigación de Fiscalía, ya que relató que cuando comenzó a manejarse su posible traslado le fue preguntado qué ocurriría con la investigación de la Ursec.

“Nosotros no íbamos a dejar dicha causa por aceptar un posible traslado a una fiscalía especializada, fuera cual fuera”, respondió entonces, según consignó. Pérez agregó que las funcionarias también habrían planteado esa interrogante directamente a Ferrero.

Los antecedentes que puso sobre la mesa

Pérez invocó los cuestionamientos que la Asociación de Abogados Penalistas ha realizado sobre la actividad profesional desarrollada por Díaz después de abandonar la Fiscalía de Corte. Según el fiscal, esa organización ha advertido en distintas oportunidades que su forma de intervenir afecta al sistema de justicia.

Entre los ejemplos mencionó la participación de Díaz en la defensa de Martín Acuña, quien fue acusado de ordenar el asesinato de Nelson "Pumita" Delgado. El exfiscal de Corte participó en la codefensa de Acuña junto con la abogada Karen Pintos.

Pérez señaló que los homicidios atribuidos a Acuña fueron investigados cuando Díaz era fiscal de Corte y tenía bajo su órbita a los fiscales actuantes y a la Unidad de Litigación. Posteriormente, ya en el ejercicio privado de la profesión, participó en su defensa.

El fiscal recordó además las críticas públicas que Díaz dirigió en 2024 contra la fiscal Sandra Fleitas, que investigaba la denuncia falsa presentada contra el entonces precandidato presidencial Yamandú Orsi. Díaz, que representaba a Orsi, había sostenido que la actuación de Fleitas no le ofrecía garantías y pretendía que la investigación quedara en manos de otro fiscal. Fiscalía finalmente confirmó a Fleitas al frente del caso.