Inddhh cuestionó a Defensa por denuncia de racismo en Fuerza Aérea y entendió que vulneró derechos de un músico

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) entendió que fueron vulnerados los derechos del músico que denunció a dos superiores de la Fuerza Aérea por discriminación racial, violencia psicológica y abuso de poder.

En una resolución a la que accedió El País, el organismo atribuyó esa vulneración a una “mala práctica”, al considerar que la gravedad de los hechos denunciados requería "medidas de protección" que no afectaran las condiciones laborales del funcionario.

La vulneración identificada por la Inddhh se centra en la respuesta institucional, especialmente en el traslado del denunciante y en la falta de información sobre eventuales medidas adoptadas respecto de los dos superiores señalados.

El hombre, que cuando presentó la denuncia tenía 31 años, se desempeñaba como percusionista de la banda de músicos de la base aérea Capitán Boiso Lanza. Fuera de la Fuerza Aérea integra el grupo de plena La Nueva Escuela.

En mayo de 2025 denunció ante la Inddhh a un sargento y a un teniente. Según relató en ese momento a El País, había recibido insultos y expresiones vinculadas con su color de piel, además de burlas relacionadas con su vida personal y su salud mental. El funcionario se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por estrés laboral y ansiedad.

Tras tomar conocimiento del caso, la Fuerza Aérea activó su protocolo para situaciones de acoso laboral, inició una investigación administrativa y dispuso el pase en comisión del denunciante a la Escuela Técnica Aeronáutica, además de brindarle acompañamiento psicológico.

La Inddhh reconoció que la cartera aplicó la normativa vigente al disponer la investigación, pero cuestionó que el denunciante fuera trasladado. El organismo señaló que lo recomendable en esos casos es trasladar a las personas denunciadas para así proteger a quien presentó la denuncia.

“Trasladar a la persona denunciante puede significar revictimización” y eventualmente afectar sus posibilidades de desarrollar la carrera funcional, advirtió. También observó que la cartera no aclaró si el músico podía desempeñar con normalidad su tarea específica en el nuevo destino.

La institución agregó que la discriminación racial era el “eje central” de la denuncia y tenía una “significativa gravedad”, pero no fue mencionada en la respuesta remitida por el Ministerio de Defensa.

Además, el músico sostuvo ante la Inddhh que la investigación administrativa estaba afectada por irregularidades. Según su versión, uno de los denunciados era el jefe de la comisión que tenía a cargo la investigación, se habían ignorado testigos clave y se había tomado en cuenta a personas que nunca habían trabajado con él.

Finalmente, el organismo consideró que Defensa colaboró “parcialmente” y recomendó que, en un plazo de 60 días, informe el resultado de la investigación, las medidas adoptadas para esclarecer los hechos, la situación funcional actual del denunciante y los denunciados, y las acciones previstas para garantizar que una situación similar no vuelva a ocurrir.

Según dijo a El País el abogado del músico, Luis González, uno de los denunciados fue sancionado con ocho días de arresto a rigor, mientras que el otro debió cumplir con treinta (el máximo).

"Entendemos que se trata de un pronunciamiento relevante, especialmente porque estamos ante una situación que involucra la vulneración de derechos fundamentales", aseguró González tras la resolución del Inddhh. El abogado aguarda por nuevos resultados administrativos para terminar de analizar la posibilidad de demandar al Ministerio de Defensa "por los daños y las consecuencias derivadas de esta situación".