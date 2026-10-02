Imputaron a seis hinchas de Cerro por el secuestro de un ómnibus de UCOT antes de un partido

La Justicia imputó este viernes a seis personas por estar presuntamente involucradas en el secuestro de un ómnibus de UCOT el domingo 9 de agosto previo a un partido de Cerro como visitante contra Danubio en Jardines del Hipódromo.

Según pudo saber El País, los individuos fueron imputados por violencia privada y asociación para delinquir. Además, tendrán arresto domiciliario mientras se encuentren por fuera de su horario laboral y no podrán acercarse al chofer que conducía al ómnibus al momento del secuestro por un lapso de 150 días.

Además, también tienen la prohibición de salir del país.

Allanamiento y detenciones en Montevideo

Los individuos fueron detenidos el pasado jueves tras una serie de operativos en Montevideo. Según informó el Ministerio del Interior, la investigación fue llevada adelante por la Dirección General de Seguridad en el Deporte con la Fiscalía de Flagrancia de 13° turno, a cargo de la fiscal Lucía Nogueira, donde se realizaron allanamientos en Cerro Norte, Casabó y Nuevo París.

Los ahora imputados son cinco hombres —tres de 22 años, uno de 34 y otro de 30— y una mujer —de 20 años—, todos sin antecedentes.

Movilización de Ascot-UCOT frente al Estado Centenario. Foto: Estefanía Leal/El País.

El caso

Aquel domingo un conductor de ómnibus de la línea 306 de la Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT) realizó una denuncia por amenazas por parte de hinchas de Cerro. Según dijo, unas 50 personas abordaron el coche y se bajarían en el Intercambiador Belloni, pero una vez arriba le indicaron al trabajador que irían escoltados por dos motos por delante y tres autos atrás, y que no podían subir más personas. Según le dijeron, una persona a bordo del ómnibus así como uno de los que iba en moto estaban armados. Las motos irían cortando el tránsito y él no debía detener la marcha, aunque los semáforos estuvieran en rojo.

Carlos, chofer de UCOT que fue amenazado por parciales de Cerro. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Había otros seis pasajeros ajenos al partido que se fueron bajando del vehículo en sus respectivas paradas. En determinado momento, siempre según la versión del chofer, en Paso Molino dos hinchas de Cerro bajaron para golpear a un hincha de Nacional que "no tenía nada que ver con el asunto", y después volvieron a subir.

Hinchas de Cerro podrían "integrar alguna organización criminal", dijo Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro , informó el pasado martes que “la investigación ya ha dado los resultados de identificar a algunas personas que han participado” en ese episodio. Según dijo, hay "determinadas personas que pueden integrar a alguna organización criminal".

Destacó que ya se ha podido determinar la cronología de “prácticamente” todos los hechos ocurridos en aquel segundo domingo de agosto, además de determinar los delitos que “se pueden haber cometido” y la identificación de algunos autores.