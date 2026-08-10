"Se pasó un límite, ya no se aguanta más": sindicato de UCOT se movilizó frente al Estadio Centenario

Tras reunirse este lunes con el ministro del Interior, Carlos Negro, el sindicato Ascot-UCOT realizó una movilización con ómnibus en las afueras del Estadio Centenario luego de que hinchas de Cerro secuestraran el pasado domingo un ómnibus de la cooperativa UCOT, obligando a su chofer a trasladarse al Intercambiador Belloni bajo amenazas y sin parar.

En diálogo con El País, la secretaria de Ascot-UCOT, Natalia Moreira, dijo que mantendrán una reunión con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, para que "preste ayuda" con la seguridad en el transporte público.

"Esto implica al fútbol, es principalmente con ellos [la AUF], el fútbol no está unicamente relacionado al entorno de un estadio, sino que también nosotros somos los que llegamos y trasladamos desde diferentes barrios a los estadios", explicó Moreira. En ese sentido, sostuvo que necesitan "garantías" de que la AUF "se comprometa".

Natalia Moreira, secretaria de Ascot-UCOT. Foto: Estefanía Leal/El País.

Reunión con Carlos Negro

Con respecto a la reunión con Negro, Moreira dijo que las conclusiones del encuentro son "buenas", pero que hay "mucho por delante y trabajo por hacer".

"Tenemos que trabajar en conjunto, pero lo que sí le pedimos es que mientras debemos hacer un trabajo en conjunto entre el ministerio y la AUF para tratar que nos garanticen la tranquilidad de que podamos trasladar a las personas que no tienen por qué ir a un encuentro deportivo", subrayó Moreira.

Movilización de Ascot-UCOT frente al Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal/El País.

En esa línea, dijo que también buscan "garantías" de que los trabajadores del transporte puedan llegar a sus hogares tras la jornada laboral con tranquilidad. "No con estrés, ni pensando que no vamos a llegar", añadió.

"Se pasó un límite, esto no lo podemos naturalizar más, siempre pedimos de buena forma, a través del diálogo, de tratar de concretar las cosas, pero ya no podemos más, esta situación ya no se aguanta más", concluyó Moreira.

"No me podía ni mover de los nervios": chofer amenazado por hinchas de Cerro relató el tenso momento

Carlos, el chofer del vehículo que fue secuestrado el pasado domingo, dio detalles de cómo fue la maniobra y sostuvo que fue víctima de amenazas por parte de las personas que se subieron al ómnibus.

"Me suben 50 personas de Cerro que iban con destino a Intercambiador Belloni", detalló el trabajador en rueda de prensa. Indicó que una vez encima del vehículo, uno de los hinchas de Cerro le menciona que irán escoltados por dos motos por delante y tres autos atrás, además de que no podían subir otras personas al ómnibus. Asimismo, le dicen que detrás suyo había un hombre con un arma, al igual que otro individuo que estaba en una de las motos escoltas.

Según explicó, los asaltantes también dijeron que las motos iban a cortar el tránsito. Tampoco debía detenerse pese a que los semáforos estuvieran en rojo. "El que iba a atrás me iba apuntando con el arma, y el de la moto que iba adelante estaba con un camperón de Cerro, que en determinado semáforo para, se me pone adelante, me mira, se sube el cierre y me muestra el revolver, y así me llevan todo el camino", detalló.

Carlos, chofer de UCOT que fue amenazado por parciales de Cerro. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Carlos dijo que había seis pasajeros ajenos a la parcialidad de Cerro, pero que se fueron bajando del vehículo en las respectivas paradas, el último de ellos en Luis Alberto de Herrera y Reyes. "En Paso Molino bajan dos parciales de Cerro, que golpean a un hincha de Nacional que no tenía nada que ver con el asunto, y después suben de vuelta y siguen el trayecto", agregó.

El hombre relató que una vez llegados al Intercambiador Belloni, los hinchas se bajan y lo vandalizan. "Yo quedo ahí en estado de shock llamando a la empresa, porque no me podía ni mover de los nervios", detalló. Asimismo, dijo que llamó a UCOT mediante su intercomunicador y mencionó lo que le estaba pasando.

"Cuando veo esta situación, llamo al largador (de UCOT) y le explico que vengo en una situación complicada en el ómnibus y que preciso apoyo policial", indicó. Dijo a su vez que le recomendaron pasar por una seccional con el ómnibus, pero mencionó que era "imposible".

Trabajadores de Ascot-UCOT se movilizaron frente al Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Tampoco le explico por qué no puedo, tenía a una persona al lado mío pegada, bien junto a mí, y tengo otra persona atrás que me viene apuntando", explicó Carlos.

"Desde la empresa llamaron al 911, después, el 911 me llama a mí, pero el efectivo que me llama me dice 'no te escucho'". Es allí que Carlos le dice a este funcionario que no podía hablar más alto. "Ahí me cortan el teléfono y no me volvieron a llamar", añadió.

"Yo tengo una familia, y no sabes si mañana subís al ómnibus y si vas a bajar, porque es la realidad, no sabes si bajas mañana, no sabes si vas a salir vivo", concluyó.