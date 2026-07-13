Balearon a un joven dentro de un baile, se dieron a la fuga en taxi y fueron atrapados por la Policía

Dos hombres fueron detenidos por balear a un joven dentro de un local bailable del departamento de San José durante la madrugada del domingo. La víctima, de 19 años, fue asistida por una emergencia médica en el lugar.

De acuerdo a la información policial de la Jefatura de San José, el incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo en un local bailable de la zona del Parque Rodó de San José de Mayo. Los atacantes, de 20 y 28 años, abrieron fuego contra la víctima en circunstancias que investiga la Policía.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Si bien los agresores se dieron a la fuga en un taxi tras dispararle al joven, la Policía los detuvo en la intersección entre las calles Artigas y Av. Manuel D Rodríguez y les incautó un arma de fuego. Ambos tienen antecedentes penales.

Por su parte, la víctima fue trasladada a un centro de salud, en donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en la pierna izquierda, que no reviste gravedad. La Policía y Fiscalía continúan investigando el caso.

Discutió por un incidente de tránsito, apuñaló a otro conductor y terminó condenado en Maldonado

Un hombre de 32 años fue condenado a dos años y diez meses de penitenciaría tras apuñalar a otro conductor luego de una discusión por motivos de tránsito en Maldonado. Además, en el vehículo que utilizaba la Policía encontró cocaína, una balanza de precisión y armas blancas.

El episodio ocurrió en la mañana del 10 de julio, cuando una llamada al 911 alertó sobre un hombre herido con un arma blanca en calle La Rosiña, en Maldonado. Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) entrevistaron a la víctima, quien relató que, tras una discusión de tránsito, el conductor de otro vehículo le provocó varios cortes con un arma blanca. El herido fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Poco después, el presunto agresor se presentó en una dependencia policial. Durante la inspección del vehículo en el que se desplazaba, los investigadores encontraron dos armas blancas, varios envoltorios con una sustancia blanca y una balanza de precisión. Las pericias determinaron posteriormente que la sustancia era cocaína.