Discutió por un incidente de tránsito, apuñaló a otro conductor y terminó condenado en Maldonado

Un hombre de 32 años fue condenado a dos años y diez meses de penitenciaría tras apuñalar a otro conductor luego de una discusión por motivos de tránsito en Maldonado. Además, en el vehículo que utilizaba la Policía encontró cocaína, una balanza de precisión y armas blancas.

El episodio ocurrió en la mañana del 10 de julio, cuando una llamada al 911 alertó sobre un hombre herido con un arma blanca en calle La Rosiña, en Maldonado. Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) entrevistaron a la víctima, quien relató que, tras una discusión de tránsito, el conductor de otro vehículo le provocó varios cortes con un arma blanca. El herido fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Fachada de la Jefatura de Policía de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Poco después, el presunto agresor se presentó en una dependencia policial. Fue identificado como Diego Domínguez Dávila, de 32 años y con antecedentes penales. Durante la inspección del vehículo en el que se desplazaba, los investigadores encontraron dos armas blancas, varios envoltorios con una sustancia blanca y una balanza de precisión. Las pericias determinaron posteriormente que la sustancia era cocaína.

Tras las actuaciones de la Fiscalía Letrada de 1.º Turno, el hombre fue llevado ante el Juzgado Letrado de 4.º Turno, que lo condenó como autor de un delito de lesiones graves agravadas y un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, en régimen de reiteración real. La Justicia le impuso una pena de dos años y diez meses de penitenciaría.