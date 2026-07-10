"Hicieron una matanza": habló Karina Suárez, integrante de la familia que fue asesinada en Villa García

Karina Suárez, integrante de la familia que fue asesinada en un quíntuple homicidio que tuvo lugar este viernes en Villa García, dijo que había personas que ofrecían "300 o 500 palos" por la muerte de sus hijos o la suya propia, y detalló que se salvó tras esconderse por debajo de su cama.

Entrevistada por Subrayado (Canal 10), Suárez dijo que "está cansada" y que hicieron "una matanza" con tres de sus hijos, así como con su consuegra y su nuera. "Me allanaron la casa y me la dieron vuelta, [están] los cuerpos muertos ahí adentro, no tienen ni una pizca de vergüenza", detalló.

Además, dijo que estaba próxima a mudarse de la zona. "Me estaba aprontando, llevándome las cosas de a poco". "Yo le había dicho al fiscal que me tenía que ir, que tenía que salvar a mis hijos", añadió.

Asimismo, sostuvo que "estaban diciendo que iban a hacer una matanza humana", y que había personas "que estaban ofreciendo 300 o 500 palos por las cabezas de mis hijos o por mi cabeza".

Vivienda donde se produjo en quíntuple homicidio en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

Por otro lado, acotó que son los vecinos de la zona quienes realizan sus mandados porque ya contaban con amenazas de muerte. "Pido Justicia, ya enterré cuatro hijos antes , siete hijos me mataron ¿Qué Justicia voy a pedir ahora?", cuestionó.

Suárez dio detalles sobre cómo ingresaron los atacantes a su casa y cómo salvó su vida. En esa línea, dijo que la "salvaron" sus perros.

"Me salvaron los perros, porque cuando ellos [los atacantes] entraron diciendo 'allanamiento', siento muchos tiros, pensé que eran los botones que estaban tirando balas de goma, no entraron para mi cuarto, por eso me tiro debajo de la cama", detalló.

"Que me maten a mi, hubiera salido del cuarto, ¿por qué no salí del maldito cuarto? Me hubiesen matado y me iba con mis hijos", añadió.

Habló Karina Suárez, integrante de la familia asesinada en El Monarca. "Ya me estaba por mudar, estaba esperando que le terminara la cautelar a mis hijos. Le dije al fiscal que me tenía que ir, que salvar a mis hijos, nos van a hacer una matanza humana. Yo lo advertí".… pic.twitter.com/YbTB0u56aH — Subrayado (@Subrayado) July 10, 2026

Quíntuple crimen en Villa García: una familia asesinada y el vínculo con “Los Suárez”

El hecho ocurrió en el km 21 de la ruta 8. Las víctimas, una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32 eran todos parte de una misma familia. Además, tenían vínculo con "Los Suárez", grupo criminal que estaba emplazado en Villa Española.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El País en el lugar del ataque, los tres hombres eran hermanos —todos con antecedentes penales— y la mujer era la madre de la adolescente de 14 años.

Carlos Negro y Alfredo Clavijo durante el operativo por el quíntuple homicidio en Villa García Foto: Agustín Carballo/El País

Según información primaria, ingresaron reiterados llamados al servicio de emergencia advirtiendo por disparos de arma de fuego, y agregaron "que habría cuatro fallecidos". Al llegar al lugar señalado, la Policía encontró a cuatro personas muertas y dos personas heridas de arma de fuego. Una de las heridas era la adolescente de 14 años, quien fue trasladada al Hospital Pereira Rossell, pero murió en el camino.

De acuerdo con las primeras actuaciones, testigos manifestaron que cuatro individuos ingresaron a la vivienda donde efectuaron los disparos. La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos.