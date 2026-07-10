Encuentran el cuerpo de un hombre en una plaza de Punta Gorda: Policía investiga el caso

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en la Plaza Suiza, ubicada entre las calles Friburgo y Liverpool, en el barrio de Punta Gorda, según confirmaron fuentes policiales a El País. La víctima, que tenía 48 años, fue encontrada sobre las 11:28 horas de este viernes.

Un testigo explicó a la Policía que había estado junto a la víctima "consumiendo bebidas alcohólicas" y "otras sustancias". En determinado momento se alejó del hombre, y, al volver, lo encontró sin signos vitales.

Al lugar concurrió un equipo médico que constató el fallecimiento en el lugar. La Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y se investigan las circunstancias del fallecimiento del hombre.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), señalaron a El País que, de acuerdo a la información recabada hasta el momento, la víctima no sería una persona en situación de calle. Sin embargo, todavía resta que la información sea analizada en el marco de la alerta roja por frío del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), por lo que podrían surgir novedades en las próximas horas.