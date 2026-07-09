Ataque a balazos derivó en la muerte de una mujer de 37 años: Policía investiga las circunstancias

La Policía investiga un ataque a balazos que derivó en el fallecimiento de una mujer de 37 años en la zona de Villa García, en el noreste de Montevideo, a pocas cuadras del estadio Campeón del Siglo. Los investigadores intentan determinar si la mujer quedó en medio de un enfrentamiento entre personas que eran ajenas a ella.

Información policial a la que accedió El País indica que el crimen ocurrió sobre las 21:25 horas de este miércoles en Camino Mangangá y Román de Acha. "La víctima falleció tras recibir disparos de arma de fuego", indicaron desde la Jefatura de Montevideo, y agregaron que "la investigación se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de Tercer Turno".

Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo, declaró en rueda de prensa que aún es muy temprano para saber lo que ocurrió pero "se recogió evidencia" y "está bastante avanzada la investigación" en búsqueda de identificar a los responsables. Todavía "no se puede establecer" si la mujer quedó en medio de un enfrentamiento.

Información consignada por Telemundo (Teledoce) indica que la mujer de 37 años iba caminando junto a sus dos hijas menores de edad, con quienes había salido a hacer compras, por Camino Mangangá cuando llegó al pasaje José Alonso. Allí se registró un enfrentamiento a balazos entre dos personas que iban en moto y una que iba a pie y uno de los disparos hirió a la víctima. Según este mismo relato, una de las hijas, de 14 años, corrió hasta la Escuela Técnica Villa García, que queda a unos cien metros de la zona del conflicto, y pidió que alguien llamara a la Policía.