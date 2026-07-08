Transmitían en vivo por TikTok mostrando un arma y terminaron detenidos en el Marconi

Un importante operativo policial se realizó este miércoles en el barrio Marconi, donde se detuvo a tres hombres —dos de 29 y uno de 21 años—, luego de identificar una vivienda desde donde jóvenes realizaban una transmisión en vivo por la red social TikTok mostrando un arma de fuego.

Tras una denuncia ante la Policía se localizó una casa ubicada en Calle 1, cerca de Aparicio Saravia y Simón del Pino, y se realizó un despliegue en la zona. Los detenidos negaron el ingreso de la Policía, pero luego fueron arrestados, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales.

La ropa que vestían los detenidos coincidía con la que se observaba en la transmisión que se hizo a las 9:00 AM de este miércoles.

Registrados por filmación de dron

Antes de las detenciones la Policía sobrevoló el lugar con un dron que captó el momento en el que los jóvenes salieron de la vivienda, conversaron con otros tres sujetos y efectuaron disparos.

La Policía, al observar la filmación, regresó al lugar a negociar con la propietaria de la vivienda y obtuvo una autorización para ingresar y revisar el lugar.

En la inspección no se encontró el arma que aparecía en la transmisión, por lo que los efectivos policiales presumen que fue retirada por otras personas en el fondo de la vivienda. Además, en la vivienda había un niño de ocho años.

Por otro lado, la Policía también accedió a la transmisión de TikTok que realizaron los detenidos.

Detenidos tras operativo policial en Marconi. Foto captura de video de Subrayado (Canal 10).

Ataques a balazos

Un hombre de 39 años se encuentra internado en estado grave tras ser atacado a balazos este martes en el barrio Marconi de Montevideo. Se trata del segundo herido en una agresión de estas características en las últimas horas, ya que sobre las 14:00 horas otro individuo fue víctima de un ataque similar en Flor de Maroñas.

El ataque se dio en las inmediaciones de Salustio y Francisco de Salazar y Morales. Las autoridades acudieron al lugar sobre las 18:45 horas tras registrar los disparos mediante el sistema ShotSpotter, donde encontraron al hombre, que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se encuentra internado. En el lugar trabajó Policía Científica, que incautó vainas calibre 9 milímetros y otros elementos.