Un hombre está grave tras un ataque armado en el barrio Marconi: es el segundo herido en pocas horas
Efectivos policiales acudieron al lugar tras una alerta del sistema ShotSpotter. Personal de Policía Científica incautó varias vainas calibre 9 milímetros en la escena.
Un hombre de 39 años se encuentra internado en estado grave tras ser atacado a balazos este martes en el barrio Marconi de Montevideo. Se trata del segundo herido en una agresión de estas características en las últimas horas, ya que sobre las 14:00 horas otro individuo fue víctima de un ataque similar en Flor de Maroñas.
Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron El País fuentes policiales, el ataque se dio en las inmediaciones de Salustio y Francisco de Salazar y Morales.
Las autoridades acudieron al lugar sobre las 18:45 horas tras registrar los disparos mediante el sistema ShotSpotter, donde encontraron al hombre, que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.
Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se encuentra internado. En el lugar trabajó Policía Científica, que incautó vainas calibre 9 milímetros y otros elementos.
Hombre se encuentra grave tras ser atacado a balazos desde un auto
Más temprano este martes, un hombre de 64 años también fue víctima de un ataque a balazos en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo.
El individuo se encontraba junto a su pareja en el cruce de Pedro Sáenz de Zumarán y Ricardo Palma, cuando sobre las 14:00 horas un auto -en el que viajaban dos personas- pasó a su lado y desde el interior del vehículo efectuaron los disparos.
Tras el ataque, el hombre fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.
De acuerdo a lo que informó Telemundo, en el lugar se encontraron varios casquillos de bala. El crimen está siendo investigado.
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