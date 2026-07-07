Un hombre está grave tras un ataque armado en el barrio Marconi: es el segundo herido en pocas horas

Un hombre de 39 años se encuentra internado en estado grave tras ser atacado a balazos este martes en el barrio Marconi de Montevideo. Se trata del segundo herido en una agresión de estas características en las últimas horas, ya que sobre las 14:00 horas otro individuo fue víctima de un ataque similar en Flor de Maroñas.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron El País fuentes policiales, el ataque se dio en las inmediaciones de Salustio y Francisco de Salazar y Morales.

Las autoridades acudieron al lugar sobre las 18:45 horas tras registrar los disparos mediante el sistema ShotSpotter, donde encontraron al hombre, que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se encuentra internado. En el lugar trabajó Policía Científica, que incautó vainas calibre 9 milímetros y otros elementos.

Algunas de las vainas encontradas en el lugar. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Hombre se encuentra grave tras ser atacado a balazos desde un auto

Más temprano este martes, un hombre de 64 años también fue víctima de un ataque a balazos en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo.

El individuo se encontraba junto a su pareja en el cruce de Pedro Sáenz de Zumarán y Ricardo Palma, cuando sobre las 14:00 horas un auto -en el que viajaban dos personas- pasó a su lado y desde el interior del vehículo efectuaron los disparos.

Tras el ataque, el hombre fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.

De acuerdo a lo que informó Telemundo, en el lugar se encontraron varios casquillos de bala. El crimen está siendo investigado.